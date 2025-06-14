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    疑政治因素! 美明尼蘇達州2議員、家屬遭槍擊 1議員與夫婿身亡

    明州1名警員在其中1處現場拉起封鎖線。（美聯社）

    明州1名警員在其中1處現場拉起封鎖線。（美聯社）

    2025/06/14 23:56

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普14日於華府主持閱兵當天，中西部明尼蘇達州有2名州議員及其配偶遭遇槍擊，造成2死2傷，槍手在逃；曾在去年美國總統大選中，與民主黨總統候選人賀錦麗搭檔的明州州長華茲（Tim Walz）表示，這顯然是「出於政治動機的暗殺」。

    根據了解，14日凌晨於自宅遭槍擊的2名明尼蘇達州議院議員，分別是州參議員約翰·霍夫曼（John Hoffman）及其妻子，以及州眾議員梅麗莎·霍特曼（Melissa Hortman）及其夫婿；其中梅麗莎與夫婿馬克不幸身亡，霍夫曼伉儷則在動過手術後倖存。

    知情人士透露，調查人員認為，犯下這2起槍擊案的是同一名在逃槍手，此人可能是假冒執法人員上門犯案；目前還不清楚犯案動機，調查也處於初期階段。但明州州長華茲（Tim Walz）在記者會上表示，槍擊案是有針對性的，顯然出於政治動機。

    根據了解，這2名遭槍擊的州議員都是民主黨籍，其中霍夫曼在2012年首次當選，梅麗莎則在2004年首度當選，並任明州眾議院議長，現為明州眾議院民主黨領袖。

    明尼蘇達州眾議員梅麗莎·霍特曼不幸身亡。（圖擷取自梅麗莎·霍特曼的官方臉書）。

    明尼蘇達州眾議員梅麗莎·霍特曼不幸身亡。（圖擷取自梅麗莎·霍特曼的官方臉書）。

    明尼蘇達州參議員霍夫曼動過手術後倖存。（圖擷取自明州州議會網站）

    明尼蘇達州參議員霍夫曼動過手術後倖存。（圖擷取自明州州議會網站）

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