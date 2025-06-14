「德黑蘭會變火海」！以色列警告伊朗勿再發動攻擊

6月13日夜間，伊朗德黑蘭市區升起爆炸濃煙。以色列防長14日警告，若伊朗持續發射飛彈，「德黑蘭將燃燒」。（美聯社）

2025/06/14 23:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東戰火警報拉至最高！以色列在對伊朗軍事與核設施發動突襲後，遭遇伊朗大規模飛彈反擊，以國防長卡茲（Israel Katz）14日隨即發出最嚴厲警告：若伊朗持續攻擊，以色列將不惜讓「德黑蘭變火海」，衝突已瀕臨全面爆發邊緣。

根據《美聯社》報導，以色列軍方宣稱，其先前空襲精準打擊了伊朗境內逾150個目標，包括首都德黑蘭處軍事設施與核研究中心，並成功殲滅多名伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）高階將領及關鍵核武科學家。伊朗方面則證實，襲擊造成78死、逾320傷，其中包括至少三名將軍級指揮官。

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面對以色列的雷霆攻勢，伊朗於14日凌晨發射多波無人機與彈道飛彈還以顏色，特拉維夫、耶路撒冷及中部城市里雄勒錫安（Rishon Lezion）等地均傳出劇烈爆炸。以色列衛生官員通報，伊朗攻擊造成至少3名平民喪生，逾70人受傷，多處民宅受損，另有7名以軍士兵受輕傷。

以國防長卡茲在伊朗發動反擊後明確警告，伊朗將為其行動「付出沉重代價」。他更直接點名伊朗最高領袖哈米尼強調：「若他膽敢繼續對以色列平民發射飛彈，德黑蘭將燃燒！」

總理納坦雅胡則說明，此次對伊朗的攻擊旨在根除其對以色列的長期威脅，並已策劃數月。他甚至罕見地公開呼籲伊朗人民推翻現政權，表示「以色列將樂見其成」，此番言論引發國際社會高度關注。

美國雖否認直接參與以色列的攻擊行動，但其部署在中東的地面防空系統協助攔截了部分伊朗飛彈。伊朗外交部則痛斥美國「直接支持以色列侵略」，原定於阿曼舉行的美伊間接核談判恐因此無限期推遲。

情勢持續緊繃，伊朗霍拉馬巴德（Khorramabad）、克爾曼沙（Kermanshah）與大不里士（Tabriz）等城市傳出啟動防空系統並冒出濃煙，疑似再遭以色列空襲。

以色列軍方高層匿名表示，針對伊朗的軍事行動「尚未結束」，顯示以方決意進一步削弱伊朗的軍事反擊與核發展能力。

報導指出，以伊衝突迅速擴大，引發全球憂慮。歐盟與阿拉伯聯盟均呼籲雙方克制，避免局勢進一步失控。外界憂心，若無外交斡旋介入，中東或將陷入新一輪全面戰爭。

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