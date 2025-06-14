川普為何放手以攻伊朗？美媒披露轉折內幕

以色列總理納坦雅胡（左）和美國總統川普（右）4月在白宮會面。（路透檔案照）

2025/06/14 21:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列突襲伊朗，美國總統川普在攻擊發起後，表示他事前完全知情。華爾街日報13日披露，直到8日川普還對伊朗能與美達成核協議抱持希望，說服以國暫緩攻擊行動，但是5天後態度轉折，甚至在以國發動攻擊後對外表示，這場攻擊有助於他和伊朗談判核協議。

伊朗拖延核協議 川普失去耐性

華爾街日報指出，川普3月致函伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），定出核談判啟動後2個月的期限，但是伊朗一直未同意美國提出的條件。在這60天當中，川普對於與伊朗達成協議，愈加感到悲觀，也逐漸失去耐性，同時，以色列持續推進攻擊伊朗的行動計畫。

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川普8日召集國安團隊到大衛營討論中東情勢時，透露出悲觀態度，但是尚未放棄希望，表示會在9日與以國總理納坦雅胡通話時，勸說以國，在美國特使魏科夫（Steve Witkoff）竭盡外交努力之前，先延後任何攻擊行動。9日通話中，川普希望納坦雅胡多給外交努力一段時間，但是納坦雅胡反對，並提醒川普，伊朗不會給川普想要的協議，以國需要持續為攻擊做準備。

了解內情的美國官員透露，這時對自己的策略漸失信心的川普，似乎把納坦雅胡的話聽進去了，他在11日刊登的《紐約郵報》訪問中說，對於達成協議「現在比幾個月前還沒信心」。

11日晚間川普和夫人梅蘭妮亞觀賞音樂劇「悲慘世界」的空檔，與共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）簡短談話，表示正在努力處理伊朗核問題，「但是有時候，該做的還是得做」，被解讀暗示以色列可能發動攻擊。同日，國務院、國防部下令駐中東多地大使館撤離所有非必要人員和眷屬、軍眷自願撤離。

「我給了伊朗60天」

12日川普、納坦雅胡再度通電話，納坦雅胡施壓，60天期限已到，以色列「不能再等」，需要執行川普自己定出的通牒。川普回應美國不會阻撓，但是強調美軍不會協助任何攻擊性的行動。

美東時間12日傍晚，以色列發動攻擊後，川普與副總統范斯、國務卿魯比歐、國防部長赫格塞斯以及參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等高層官員，共同在戰情室監視事件發展。

網路媒體Axios報導，川普13日到白宮戰情室開會前，被問到這場攻擊是否破壞了他的核外交努力，川普說，「我不這麼認為，也許正好相反，或許他們現在會認真談判」。川普認為，伊朗現在處於更弱勢的地位，「我給了伊朗60天，今天是第61天」、「他們早該達成協議」。

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