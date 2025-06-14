兩人失和是演的！川普、納坦雅胡騙過媒體 伊朗誤判奇襲時間

川普（右）4月在白宮接待來訪的納坦雅胡（左）。（路透檔案照）

2025/06/14 19:59

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〔編譯孫宇青／綜合報導〕在以色列13日對伊朗展開攻擊前，全球媒體皆報導美國總統川普與以色列總理納坦雅胡疑似失和，且不支持以色列對伊朗採取軍事行動。然而，以色列《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post ）13日直指，川納二人是在此事上愚弄媒體，目的是讓伊朗失去戒備，誤以為攻擊還不會發生。

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主流媒體完全上當 助假宣傳

該報指出，外交消息人士證實，全球媒體和以色列媒體都被川普和納坦雅胡策劃數月的「障眼法」刻意誤導，目的是讓德黑蘭當局誤以為不會發生攻擊，包括先前傳出川普不理會納坦雅胡建議，執意與伊朗談判，也都是騙局的一環。

川普先前致函伊朗最高領袖哈米尼，給予對方60天時間與美方達成核協議，但哈米尼並未讓步，因此以色列在川普的支持下於期限過後的第61天發動攻擊。

在以色列行動後，川普突然讚揚以色列，但主要媒體仍持續落入川普和納坦雅胡的圈套。例如，《美國有線電視新聞網》（CNN）稱川普被推向總統任內的最大考驗之一，面對能否阻止美國捲入遙遠地區戰爭的難題；《衛報》則稱川普「管不住」納坦雅胡。

《耶路撒冷郵報》直言，川普並未限制、而是鼓勵納坦雅胡採取行動；兩人想凸顯的是，破壞協議的是伊朗，而非以色列。

以色列已進入戰爭狀態超過600天，在7條戰線上作戰，並在世界各地的大學校園、傳統媒體及社群媒體平台作戰，早已是全面開戰，但主流媒體完全被耶路撒冷和華府誤導，並且完全上當。

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