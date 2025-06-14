重大誤判！伊朗早籌畫備戰 沒料到以色列提早奇襲

德黑蘭一座天橋上懸掛遭以色列精準襲擊殺害的伊朗將領和核科學家肖像。（法新社）

2025/06/14 18:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列13日對伊朗至少15個地區展開精準攻擊，一口氣殲滅數十名德黑蘭軍事高層和重要核武科學家。《紐約時報》14日訪問6名伊朗高階官員披露，伊朗領導層沒料到以色列會在15日美伊在阿曼的新一輪談判結束前動手，因此未能及時啟動防範措施，最終導致重要人物傷亡慘重，且因國防能力嚴重弱化，對以色列的首波報復反擊也未達期望的強度。

受訪的伊朗官員指出，伊朗高層已為一旦美伊核談判失敗後可能遭遇以色列攻擊的情況提前1週多進行準備，但他們誤判以色列動手的時機，因此在攻擊當晚，高階軍事指揮官沒有前往安全地點，而是待在自己家中，「這是致命的決定」。不僅如此，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）航太部隊指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh）及其高階參謀官更無視不得同處一地的禁令，在德黑蘭的軍事基地舉行緊急作戰會議，結果被以軍「一箭雙鵰」。

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伊朗政府直到13日晚間才開始盤查損失程度，其大部分國防能力都遭到破壞，雷達和防空系統被摧毀，彈道飛彈庫無法使用，軍事指揮系統的高階將領所剩無幾，位於納坦茲的大型鈾濃縮廠的地上部分也遭到嚴重損壞。尤有甚者，以色列對伊朗安全和軍事機構的滲透程度令人震驚，過去數十年以色列一直針對伊朗軍事和核子目標進行秘密行動，並鎖定殺害特定核科學家，但最新一輪多管齊下的攻擊，凸顯以色列的滲透和行動能力已達新高度。

伊朗最高領袖哈米尼 進退兩難

伊朗最高領袖哈米尼目前已被轉移到未公開的安全地點，並在13日上午召開伊朗最高國家安全會議，據稱他表明希望報復以色列，但不願倉促行事。國際危機組織（ICG）伊朗計畫主任瓦茲（Ali Vaez）直言，哈米尼正站在掌權近40年來的分水嶺上，若他採取報復行動，就可能招致以色列更具破壞性的襲擊，甚至美國也加入其中，導致自身統治終結，但要是無所作為，也可能喪失權柄。

哈米尼在13日深夜下令朝以色列射彈，但2名革命衛隊成員透露，哈米尼最初計畫發射多達1000枚彈道飛彈，以壓制以色列防空系統，確保對以色列造成最大程度破壞，但礙於以色列稍早對其飛彈基地的攻擊，飛彈已無法迅速從儲存地轉移到發射台上，最終在第一波攻擊中只能調動約100枚飛彈。

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