反制伊朗宣傳！川普政府緊急復播「美國之音」波斯語頻道

美國總統川普3D人偶與美國之音標誌示意圖。（路透檔案照）

2025/06/14 18:49

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列與伊朗開戰，牽動中東局勢之際，美國政府也緊急恢復之前在總統川普大砍聯邦機構編制下，被停播的國營國際廣播公司「美國之音（VOA）」波斯語頻道，提供抗衡伊朗國營媒體的報導內容。

《政客（Politico）》網站和《華盛頓郵報》13日報導，美國之音上級機關「美國國際媒體署（USAGM）」13日通知，75名被停職放「行政休假」的美國之音員工，立刻返回工作崗位，這些人大多數是該機構旗下波私語頻道工作人員。

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美國國際媒體署人力資源部主任湯馬斯（Crystal G. Thomas）13日下午發出的通知電郵中寫道：「立即生效，你們從行政休假中被召回」、「你們應立即向所屬工作單位報到」。

該署高級顧問雷克（Kari Lake）向《福斯新聞》證實，在伊朗與以色列緊張加劇之際，美國之音波斯語新聞正在加強報導，「每個行政休假的人都被召回，被召回辦公室報導這個在伊朗的歷史性時刻」。

川普政府上任後厲行削減聯邦政府編制和預算政策，刪減國際媒體署將近10億美元預算，強制逾千名美國之音等國營媒體機構員工停職休假，美國之音波斯語頻道也因此停播；5月美國之音裁撤了500多名約聘雇人員，占其整理人力的將近三分之一。該機構波斯語頻道有75名正職員工，據信現在幾乎已全員返回工作崗位。

一名要求匿名的美國之音記者向華郵表示，「波斯語部門最大的目的，就是為伊朗的聽眾報導美國的消息，他們在當地資訊被審查或過濾」，「當發生像與伊朗宿敵以色列開戰這種等級的事件，我們得在伊朗內有傳播管道」。

另一名美國之音記者說，「他們難道要在每發生一場牽動政府利益的危機時，恢復一個語言（頻道）？這就是為什麼你不能不三思而後行」。

美國之音白宮記者維達庫斯瓦拉（Patsy Widakuswara）說，停播幾個月來，美國之音已經流失許多觀眾和公信力，最新復播令就是最好的例子，「他們應該恢復我們所有頻道」。

伊朗攻擊以色列特拉維夫，報復前一天以軍攻擊。（美聯社）

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