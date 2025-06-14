紐約堆肥政策奏效！垃圾廚餘變另類「黑金」

紐約堆肥政策上路後，廚餘回收量屢創新高，大量的廚餘與廢棄物經處理轉化後，成為可再利用的有機堆肥。堆肥示意圖。（資料照）

2025/06/14 23:29

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐約市堆肥政策上路後，廚餘回收量屢創新高，大量的廚餘與廢棄物經處理轉化後，成為可再利用的有機堆肥「黑金」，免費提供給市民與公家單位使用。然而，隨著處理量增加、分類作業難度高，讓處理設施產能吃緊，市府未來將考慮與其他地區合作因應需求。

《紐約郵報》報導，紐約市每週從街頭巷尾收集大量腐爛食物與廚餘，這些廢棄物透過市府的堆肥計畫，在史坦頓島的處理設施中，轉化為被稱作「黑金」的營養土壤。自4月堆肥政策強制實施以來，全市廚餘回收量持續創下新高，上週更突破245萬公斤，重量相當於12座自由女神像。

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這些從住家與街頭回收的廚餘，首先須經過人工篩檢，剔除混入的非堆肥物品，接著送入大型機器分解與篩選。而分類過程充滿挑戰，因為黑色垃圾袋常使內容物難以辨識。紐約市環境局副局長麥克唐納（Jennifer McDonnell）坦言「最誇張的是曾經收到整台冰箱，也有人把植物連同花盆一起送來堆肥，沒有將植物取出」。

經過高溫發酵與處理後，堆肥會被進一步篩選成細緻、無異味的有機土壤，最終提供給市內公園、學校與承包商使用，同時市府也透過「GiveBack」活動，每週免費發放給市民。另外，為防止鳥類啄食廚餘並避免細菌污染，設施會全天播放猛禽鳴叫聲，並設置假鳥屍體以驅趕野生動物，確保堆肥品質和環境衛生。

然而，隨著回收量暴增，史坦頓島的堆肥設施逐漸面臨產能吃緊。麥克唐納表示，雖然處理量增加帶來壓力，但這也反映市民參與度明顯提升。她說「市民的參與程度會直接影響我們的應對方式。不論量多大，我們都會設法處理」，並補充，未來若產能不足，市府將考慮與其他地區設施合作，協力因應。

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