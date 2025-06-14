不僅摧毀核武計畫 路透：以色列對伊朗藏更大野心

葉門民眾在沙那舉行集會，手持遇害伊朗將領和核科學家的肖像，譴責以色列對伊朗的襲擊。（法新社）

2025/06/14 16:10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列13日凌晨對伊朗的突襲攻擊，旨在徹底摧毀德黑蘭核武計畫，延長其研發核彈所需的時間，但攻擊規模、目標選擇及以色列政治人物的言論都表明，以色列還有另一個更長期的野心：推翻德黑蘭政權。

《路透》14日分析，以色列首波攻擊不僅鎖定伊朗核設施和飛彈工廠，還襲擊伊朗軍事指揮系統中的關鍵人物及其核子科學家。這些打擊似乎旨在削弱伊朗在國內及在地區盟友中的信譽，進而動搖伊朗領導層。

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華府智庫「華盛頓近東政策研究所」資深研究員、前布希政府高階官員辛赫（Michael Singh）指出，有一派認為以色列希望看到伊朗政權更迭，而首波襲擊中有限的平民傷亡，也表明以色列的更大目標。

以色列總理納坦雅胡在發動攻擊後的聲明中，向伊朗人民發出呼籲，稱壓迫伊朗人民近50年的伊斯蘭政權威脅要摧毀以色列，在以色列消除核武和彈道飛彈威脅的同時，「我們也在為你們實現自由掃清道路」。

納坦雅胡甚至強調，「它（德黑蘭政權）從未如此虛弱，這是你們站起來，讓自己的聲音被聽到的機會」。

然而，儘管以色列這次史無前例的襲擊對伊朗造成破壞，但數十年來對以色列的敵意不僅存在於伊朗統治階層，也存在於佔伊朗多數的什葉派民眾，令人懷疑是否真能推翻德黑蘭根深蒂固、由忠誠安全部隊固守的神權領導層。

專家表示，以色列將繼續打擊伊朗關鍵核子基礎設施，以延緩德黑蘭研發核彈的步伐，但以色列本身並無能力消除伊朗核子計畫，以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）也坦言，不可能僅靠武力摧毀伊朗核計畫。

即便如此，軍事行動仍可能為伊朗與美國達成協議創造條件，從而阻止伊朗核計畫。

前以色列軍情機構摩薩德（Mossad）研究主管、特拉維夫智庫「國家安全研究所」伊朗計畫負責人夏因（Sima Shine）表示，希望摧毀伊朗政權，或許可以解釋為什麼以色列要追擊如此多的高階軍事人物，因為這可能使伊朗安全機構陷入混亂，「這些人至關重要，知識淵博、在職多年，是政權穩定的重要因素」。

前美國情報官員、華府智庫「大西洋理事會」專家潘尼可夫（Jonathan Panikoff）則說，伊朗政權更迭恐帶來風險，因為繼任者可能會在與以色列的衝突中，採取更強硬的立場，「多年來，以色列許多人一直堅定認為，伊朗政權更迭將帶來新的、更好的局面，沒有什麼比目前的神權政權更糟糕，但歷史告訴我們，情況總是可能更糟」。

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