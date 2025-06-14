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    美國若捲入以伊之戰 分析：中國可能趁機對付台灣

    以色列與伊朗交戰，可能會讓川普不讓美國捲入戰爭的競選承諾破滅。（路透資料照）

    以色列與伊朗交戰，可能會讓川普不讓美國捲入戰爭的競選承諾破滅。（路透資料照）

    2025/06/14 15:18

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列13日對伊朗發動先制攻擊，伊朗隨後展開報復，兩個中東宿敵瀕臨全面交戰。《法新社》14日指出，這將考驗美國總統川普不讓美國捲入戰爭的承諾，萬一美國介入，中國可能也會趁機對台灣動手。

    對川普而言，很少有比不讓美國捲入另一場「永遠的戰爭」（forever war）更明確的執政目標，但以色列對伊朗的大規模打擊將以前所未有的方式考驗這項承諾，川普可能會在決定美國將提供以色列多少支持時與他的選民攤牌。

    一位美國官員證實，伊朗13日深夜對以色列發動報復性空襲，美國有出手協助以色列擊落飛彈。

    華府智庫中東研究所伊朗計畫創始主任瓦坦卡（Alex Vatanka）指出，美國的盤算是，伊朗顯然會知道美國在幫助以色列，但至少公眾會認為美國並未插手，同時美國也希望德黑蘭當局能夠快速進行成本效益分析，認定不值得打這場仗。

    瓦坦卡表示，伊朗領導層目前專注於求生存，但他們也可能決定在波斯灣地區製造混亂，使衝突進一步國際化，從而導致油價飆升，為川普帶來壓力。

    前美國駐以色列大使夏皮洛（Daniel Shapiro）表示，美國政府肯定會支持以色列抵禦伊朗的報復行動，川普在這種情況下將面臨一個更艱難的決定：是否利用美國獨特的能力摧毀德黑蘭的地下核設施，並阻止伊朗擁有核武。

    夏皮洛分析，此一決定將導致川普的幕僚和政治基礎分裂，因為有人認為以色列總理納坦雅胡正試圖將川普拖入戰爭。

    民主黨籍聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）質疑，如果川普允許納坦雅胡將美國拖入一場美國人不想要的戰爭，「美國優先」還有什麼意義？

    華府智庫國際政策中心資深研究員圖西（Sina Toossi）表示，被川普視為頭號威脅的中國可能會抓住時機，或許會採取行動對付台灣，因為中國可能會認為，美國被捲入以伊戰爭後將更加分身乏術。

    圖西直言，即使美國沒有直接介入，華府現在也面臨無限期向以色列提供補給、情報和外交支持的前景，況且烏克蘭戰爭正在加劇，全球危機也在增多，「戰爭很容易被點燃，一旦爆發往往會失控，而且很少會按照發動戰爭者的期望結束」。

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