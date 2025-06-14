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    印航空難增至274人死亡！天外飛來橫禍 民眾樹下睡覺無辜喪命

    印度航空客機12日在印度阿默達巴德市失事，目前罹難的人數增加到274人，意指陸上有許多無端遭波及而喪命的人，事故地點附近茶攤老闆的兒子，當時正在樹下睡覺，也同樣因這個天外飛來的橫禍而命喪黃泉。（路透資料照）

    印度航空客機12日在印度阿默達巴德市失事，目前罹難的人數增加到274人，意指陸上有許多無端遭波及而喪命的人，事故地點附近茶攤老闆的兒子，當時正在樹下睡覺，也同樣因這個天外飛來的橫禍而命喪黃泉。（路透資料照）

    2025/06/14 14:18

    〔中央社〕印度航空客機12日在印度阿默達巴德市失事，目前罹難的人數增加到274人，意指陸上有許多無端遭波及而喪命的人，事故地點附近茶攤老闆的兒子，當時正在樹下睡覺，也同樣因這個天外飛來的橫禍而命喪黃泉。

    失事的印度航空班機，機上載有242人，僅1人奇蹟生還，其他241人全數罹難，這起事故被認為是10年來全球最嚴重的空難。

    印度時報（Times of India）報導，除了機上241名罹難者外，又陸續發現多名醫師的遺體，目前罹難人數增加到274人，也就是已經有33人是在陸上進行日常活動，因空難無端丟了性命。

    多數遺體被燒得難以辨識，有關單位只能以DNA比對的方式，確認罹難者的身分，必須得在死者的身分都確認後，才能釐清確切的死亡人數。

    當地政府表示，新增的罹難者中，有包括醫師及其家屬，和住在附近的居民。

    印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，無辜丟了性命的，還包括附近一個茶攤老闆的兒子帕塔尼（Akash Patni），意外發生時他正在一棵樹下睡覺，位置就在事發地點與他家的茶攤附近。

    帕塔尼的哥哥表示，家裡在那裡經營茶攤30年了，他的媽媽和弟弟事發時都在附近，他是在下午1時30分接到電話後，才知道出事了。

    帕塔尼的哥哥提到，媽媽遭到燒傷，被送進醫院的加護病房，終究是幸運倖存，但弟弟就沒那麼幸運了。

    帕塔尼的阿姨表示，飛機撞擊建築物時，正值午餐時間，帕塔尼家的茶攤比較沒有客人，帕塔尼的媽媽聽到巨響後，就趕緊跑開，但沒注意到在樹下睡著了的帕塔尼。

    印度航空那架班機墜落後，撞上附近一棟建築爆炸，讓現場冒出巨大的火球，與濃濃的黑煙。

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