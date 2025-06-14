以軍猛烈襲擊後 伊朗外交部稱與美國核談判「毫無意義」

伊朗外交部週五表示，與美方關於核計劃的對話已「毫無意義」，並指責華府支持這場攻擊。（法新社資料照）

2025/06/14 14:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍隊對伊朗展開有史以來最大規模的軍事攻擊後，伊朗外交部週五表示，與美方關於核計劃的對話已「毫無意義」，並指責華府支持此次攻擊。

據《路透》報導，伊朗半官方的塔斯尼姆（Tasnim）通訊社引述該國外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）說法表示：「對方（美國）所採取的行動，使談判變得毫無意義，美方不能一方面聲稱要談判，另一方面又默許猶太復國主義政權（即以色列）攻擊伊朗的領土」。

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報導分析，伊朗此前之前已多次指控美方參與以色列攻擊行動，不過美國否認涉入，並在聯合國安理會上告知德黑蘭，針對其核計畫回到談判桌是「明智之舉」。第6輪美伊核談原定16日於阿曼首都馬斯喀特舉行，但以軍襲擊後是否照常舉行仍充滿不確定性。另，伊朗堅稱其濃縮鈾計劃僅供民用目的，駁斥以色列所指的秘密研發核武的指控。

美國總統川普向《路透》表示，他與其團隊早已得知以軍即將發動攻擊，不過他們認為達成協議仍是有可能的。

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