東京都議會選舉295人參選 女性99人創新高

日本2025年東京都議會選舉13日發布公告，將在本月22日舉行投開票。示意圖。（路透資料照）

2025/06/14 14:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本2025年東京都議會選舉13日發布公告，將在本月22日舉行投開票。今年共有295人登記參選，創下1997年應選席次訂為127席以後最多人參選紀錄。由於日本政界多認為選舉結果將直接影響之後的參議院選舉，各政黨紛紛嚴陣以待。

據《共同社》報導，參選登記已於13日下午5時截止，總計42個選區共有295人登記參選，將選出127席議員。其中女性為99人，創歷史新高。

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目前擁有東京都議會席次的政黨中，自民黨提名42人；都民第一會（屬地區政黨）37人；公明黨22人；共產黨24人；立憲民主黨20人；日本維新會6人；東京・生活者網絡3人。

未擁有席次的政黨及政治團體中，國民民主黨登記參選18人；令和新選組3人；參政黨4人；日本保守黨1人；社民黨1人；再生之道42人；無黨派72人。

其中，自民黨受到派系及都議會黨團收回扣事件影響，在選戰中面臨不利局勢，能否維持第一大黨備受關注。

支持現任東京都知事小池百合子的自民黨、都民第一會和公明黨能否維持3黨過半數席次，同樣是選戰焦點；國民民主黨黨魁玉木雄一郎與小池百合子關係密切，分析認為，若該黨獲得議席有望加入執政聯盟。

與此同時，立憲民主黨在額定席次較少的選區與共產黨等就候選人進行了協調。立憲民主黨對小池百合子都政府採取批判立場。

東京都選舉管理委員會表示，截至12日，東京都的選舉人名簿登記人數為1155萬1505人。

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