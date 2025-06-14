破天荒！美現役陸戰隊洛城逮人 掃蕩非法移民抗議延燒

美國陸戰隊員13日在洛杉磯街頭拘留一名平民（左，雙手被縛），旁有其他執法人員。（路透）

2025/06/14 11:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普部署的現役陸戰隊員，13日在洛杉磯（Los Angeles）罕見地對一名平民進行了短暫拘留。根據《路透》獨家取得的影像，此為美軍在當地執行任務以來，首起已知的現役軍人拘留平民事件，引發外界對軍隊在本土執法界線的關注。

事件發生於洛杉磯市中心的威爾希爾聯邦大樓（Wilshire Federal Building），當時美國陸戰隊（U.S. Marines）剛接管該建築的維安任務，以因應聯邦移民掃蕩行動引發的持續抗議。影像顯示，陸戰隊員制伏一名男子，並用束帶反綁其雙手，隨後將他移交給美國國土安全部的文職人員。

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遭短暫拘留的男子事後表明身分為27歲的馬可斯·萊奧（Marcos Leao），他是一名陸軍退伍軍人，當時正前往美國退伍軍人事務部辦公室。萊奧表示，他因跨越了黃色封鎖線而被攔下，並稱陸戰隊員對待他「非常公平」，「他們只是在執行他們的職務」。萊奧是透過服役取得美國公民身分，具有安哥拉和葡萄牙血統。

針對此次事件，美國北方司令部（NORTHCOM）發言人回應，現役部隊「在特定情況下，可以暫時拘留個人」，但「任何臨時拘留都會在個人能被安全移交給適當的文職執法部門後立即結束」。軍方強調，部署的200名陸戰隊員及超過2000名國民警衛隊（國民兵）成員，任務是保護聯邦財產與人員，並獲授權在構成威脅時拘留相關人士，直到警方接手逮捕，軍方人員本身不得執行逮捕。官方並表示，他們將會陪同美國移民暨海關執法局（ICE）探員執行掃蕩任務。

美國法律《民兵團法案》（Posse Comitatus Act）通常禁止美國軍隊（包括國民警衛隊）參與民事執法。不過，總統川普仍可引用《暴動法案》（Insurrection Act），允許軍隊更直接地介入。目前除原有部署外，洛杉磯還將增援500名陸戰隊員及2000名國民兵，顯示情勢可能持續緊張。

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