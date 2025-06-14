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    注意！中國羅馬仕行動電源有爆炸起火風險 北京多所學校禁用

    中國羅馬仕20000mAh行動電源，傳出在使用時有爆炸、起火風險，北京多所學校已要求師生禁用。（圖擷自中國電商蘇寧易購網站）

    中國羅馬仕20000mAh行動電源，傳出在使用時有爆炸、起火風險，北京多所學校已要求師生禁用。（圖擷自中國電商蘇寧易購網站）

    2025/06/14 11:58

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省深圳市行動電源製造商羅馬仕，近來傳出20000mAh的款式在使用時有爆炸、起火的風險，北京多所學校已要求師生禁用，羅馬仕這款行動電源在台灣電商平台上也買得到，消費者要多加注意。

    中國微博消息顯示，北京聯合大學校方人員證實，最近有學生的羅馬仕行動電源出現「自爆自燃」的狀況，位於北京的中國傳媒大學也有同型號行動電源自燃事件，北京工業大學耿丹學院則接到北京市教育委員會的安全提醒。

    據了解，相關學校已通知師生、職員檢查自己的行動電源是否為羅馬仕20000mAh．如果是的話建議依照有害廢棄物進行處理。羅馬仕對此表示，爆炸起火事件的真實度尚未得到確認，由於事關公司商譽，目前已由法務部門跟進。

    中國網友對此議論紛紛，有人認為若這款行動電源那麼危險應該要禁賣才對，不過，也有網友指稱自爆自燃是發生在學校的事件，校方沒有那麼大權力禁止商家販售產品，只能要求校內人士禁用。

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