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    美國15歲女孩好心餵食 慘遭40隻狗圍攻致死

    美國阿肯色州11日發生1起犬隻咬死人的事件。（美聯社，示意圖）

    美國阿肯色州11日發生1起犬隻咬死人的事件。（美聯社，示意圖）

    2025/06/14 12:25

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國阿肯色州11日發生1起犬隻咬死人的事件。1名15歲少女福特納（Makayla Fortner）試圖餵養40隻狗時遭到攻擊，等到警方到場時，少女已奄奄一息，送醫急救後宣告不治。

    綜合外媒報導，阿肯色州11日1名15歲的少女福特納遭到約40隻狗攻擊，警方到場後用槍枝將狗驅逐回原本所在的圍欄後，發現少女倒在地上，對警察的叫喚已無反應，送醫急救後仍回天乏術。

    本頓動物服務中心（Benton Animal Services）發言人蒂博（Matt Thibault）表示，這些流浪犬品種多元，甚至還有彼特犬與鬥牛犬，事發後還原當時狀況，認定當中有14隻狗有危險性，目前這些狗都已經安樂死。

    當地居民指出，自從狗主人搬到這裡後，這些狗一直是民眾的心腹大患，因為狗主人並未妥善看管，導致狗不僅營養不良且都會四處遊蕩，甚至沒有人敢讓孩子自行走路往返公車站，因為這些狗都過於兇猛，但政府官員總是聲稱對此事是束手無策。

    居民補充，近期這名少女以及其母親想要幫助這些狗，於是便主動上門餵食，並且希望能幫狗尋找主人，不料居然發生意外，讓女孩年紀輕輕就撒手人寰。

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