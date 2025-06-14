以軍「崛起之獅」攻擊釀78死！伊朗軍方高層、核武專家死傷慘重

伊朗方面證實武裝部隊最高領導、總參謀長巴格瑞（Mohammad Bagheri）以及副手都死於這次空襲。（法新社）

2025/06/14 11:07

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中東情勢緊張，以色列於當地時間週四對伊朗發動代號「崛起之獅」（Rising Lion）空襲，除了精準斬首也對核設施發動攻擊，有以軍官員稱空軍打擊伊朗境內包含核設施在內的「數十個」軍事目標，並稱伊朗有足夠的材料在幾天內製造15枚核彈，這起攻擊導致包括伊朗軍方高層在內的78人喪生、320傷，78名喪生者中，至少有20名高階將領與6名核子科學家。

綜合外媒報導，以色列針對伊朗發動猛烈空襲，首波攻擊目標疑似瞄準伊朗軍事高層以及核子專家，獲得重大戰果，總理納坦雅胡週五對伊朗人民發布訊息表示，以色列在對伊朗軍事和核設施發動多次空襲後，將繼續攻擊行動，納坦雅胡在影片聲明中指出：「過去24小時內，我們摧毀（伊朗）最高軍事指揮官、高階核子科學家，以及這個伊斯蘭政權最重要的鈾濃縮設施，和大部分彈道飛彈庫。」他說：「還有更多要進行。這個政權不知道是什麼在打擊他們，也不知道未來會有什麼打擊他們。它從未如此虛弱。」

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伊朗駐聯合國大使也證實，以色列對伊朗的空襲行動已經造成78人死亡、320人受傷，並聲稱死傷的大多是孩童與婦女。

伊朗國家媒體日前報導，6名伊朗核科學家在這次以色列的襲擊中喪生，包括伊朗核能署前署長、核子物理學博士阿巴斯（Fereydoon Abbasi）；阿札德大學校長、物理與雷射專家特黑蘭奇（Mohammad Tehranchi）；沙希德-貝赫什提大學（Shahid Beheshti University）核工所所長米努切赫爾（Abdulhamid Minouchehr）、沙希德-貝赫什提大學核工所教授扎爾法加里（Ahmadreza Zolfaghari）與法基（Amirhossein Feqhi）、核子專家莫特拉比扎德（Motablizadeh）。

伊朗官媒證實，武裝部隊最高領導、總參謀長巴格瑞（Mohammad Bagheri）、副參謀長拉希德（Gholamali Rashid）在首波空襲中身亡，加上「伊斯蘭革命衛隊」司令侯賽因·薩拉米（Hossein Salami）、革命衛隊航太部隊指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh）也確認身亡，巴格瑞是伊朗國內僅次於伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的二號人物，曾任革命衛隊司令。

為回應以色列大規模攻擊，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）當地時間週五（13日）證實，襲擊了以國境內數十個目標；以色列緊急服務部門則稱，週五晚間特拉維夫（Tel Aviv）地區遭數十枚伊朗飛彈襲擊，造成1人死亡，另有33人受傷。

以色列緊接著也打擊2處伊朗空軍基地，包括伊朗西部的哈馬丹空軍基地（Hamadan air base），並且「摧毀」了伊朗西北部用來發射地對地飛彈的大布里士空軍基地（Tabriz air base）。

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