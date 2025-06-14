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    印度女飛倫敦找丈夫 塞車晚10分鐘遭拒登機「重獲新生」

    吉拉特邦女子喬漢因塞車錯過登機時間，未能順利搭上原訂從印度阿默達巴德機場飛往英國倫敦的印度航空AI171航班，僥倖生還的喬漢受訪時形容自己「重獲新生」。（法新社）

    吉拉特邦女子喬漢因塞車錯過登機時間，未能順利搭上原訂從印度阿默達巴德機場飛往英國倫敦的印度航空AI171航班，僥倖生還的喬漢受訪時形容自己「重獲新生」。（法新社）

    2025/06/14 11:12

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空一架編號AI171的波音787「夢幻客機」12日發生墜機事故。來自古吉拉特邦女子喬漢（Bhoomi Chauhan）因塞車錯過登機時間，未能順利搭上原訂從印度阿默達巴德機場（Ahmedabad Airport）飛往英國倫敦的印度航空AI171航班，僥倖生還的喬漢受訪時形容自己「重獲新生」。

    綜合《今日印度》、《BBC》等外媒報導，28歲喬漢居住於英國布里斯托爾，目前正在攻讀企業管理。這次返鄉探親並規劃於12日搭乘AI171航班返回倫敦蓋特威克機場。然而，從印度南方城市安克雷什瓦（Ankleshwar）出發時未料遇上塞車，抵達機場時已是中午12時20分，比規定登機時間晚了10分鐘，儘管已經完成線上報到手續，但仍遭地勤人員拒絕登機。

    喬漢說原本預計前往倫敦與丈夫會合，未能登機讓她相當難過。她說「我當時非常生氣，離開機場時還很沮喪」，離開機場後在某間小店喝茶，孰料「就在我一邊喝茶、一邊與旅行社討論如何退票的時，突然接到電話說飛機墜毀」，她直呼「我覺得自己非常幸運，也許是某些善行救我一命。我把這次逃過一劫視為重生。」

    喬漢。（圖擷自「@jabirkhan_khan9」X）。

    喬漢。（圖擷自「@jabirkhan_khan9」X）。

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