為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    現代版木馬屠城！以色列摩薩德暗中潛伏 伊朗多名高層在床上被炸死

    以色列空襲伊朗前，情報單位摩薩德已暗中在伊朗境內部署無人機、精確導引系統。圖為伊朗遇襲區域。（法新社）

    以色列空襲伊朗前，情報單位摩薩德已暗中在伊朗境內部署無人機、精確導引系統。圖為伊朗遇襲區域。（法新社）

    2025/06/14 11:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列13日展開「雄獅崛起（Operation Rising Lion）」大規模空襲行動，擊殺多名伊朗革命衛隊高層、軍方指揮官、核武專家並摧毀納坦茲核設施，外媒揭露以方情報單位摩薩德（Mossad）先前已暗中在伊朗境內部署無人機、精確導引系統，有許多伊朗目標是在床上安睡時被炸死。

    綜合外媒報導，烏克蘭軍隊先前曾以卡車載送無人機，深入俄羅斯大後方摧毀多架軍機，摩薩德此次也是在襲擊之前就潛入伊朗並建立起無人機基地，於行動開始時旋即起飛打擊德黑蘭附近伊斯法賈巴德（Esfajabad）基地的地對地飛彈發射點，並針對目標人物展開攻擊，部分遇襲住宅顯然是被裝有炸藥的無人機或其他裝置炸毀。

    另外，摩薩德還在伊朗境內設置精確導引系統，對雷達、防空設施展開重點打擊，避免以色列軍機後續轟炸時遭受威脅；摩薩德同時還在車輛上藏匿炸彈，埋伏伊朗運送飛彈到發射基地的軍用卡車，每炸毀1輛車就能摧毀4枚飛彈。

    以色列此次突襲造成伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）、至少20名革命衛隊將領、6名核子科學家身亡。以色列官員透露，其中許多人斃命前還躺在家中床上，不知道危險已經襲來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播