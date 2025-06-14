現代版木馬屠城！以色列摩薩德暗中潛伏 伊朗多名高層在床上被炸死

以色列空襲伊朗前，情報單位摩薩德已暗中在伊朗境內部署無人機、精確導引系統。圖為伊朗遇襲區域。（法新社）

2025/06/14 11:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列13日展開「雄獅崛起（Operation Rising Lion）」大規模空襲行動，擊殺多名伊朗革命衛隊高層、軍方指揮官、核武專家並摧毀納坦茲核設施，外媒揭露以方情報單位摩薩德（Mossad）先前已暗中在伊朗境內部署無人機、精確導引系統，有許多伊朗目標是在床上安睡時被炸死。

綜合外媒報導，烏克蘭軍隊先前曾以卡車載送無人機，深入俄羅斯大後方摧毀多架軍機，摩薩德此次也是在襲擊之前就潛入伊朗並建立起無人機基地，於行動開始時旋即起飛打擊德黑蘭附近伊斯法賈巴德（Esfajabad）基地的地對地飛彈發射點，並針對目標人物展開攻擊，部分遇襲住宅顯然是被裝有炸藥的無人機或其他裝置炸毀。

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另外，摩薩德還在伊朗境內設置精確導引系統，對雷達、防空設施展開重點打擊，避免以色列軍機後續轟炸時遭受威脅；摩薩德同時還在車輛上藏匿炸彈，埋伏伊朗運送飛彈到發射基地的軍用卡車，每炸毀1輛車就能摧毀4枚飛彈。

以色列此次突襲造成伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）、至少20名革命衛隊將領、6名核子科學家身亡。以色列官員透露，其中許多人斃命前還躺在家中床上，不知道危險已經襲來。

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