以色列總理宣布持續進攻伊朗 直至「消除威脅」

以色列總理納坦雅胡週五表示，為阻止德黑蘭研發核武，攻擊行動將持續直至威脅解除。（法新社）

2025/06/14 09:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）當地時間週五（13日）晚間警告，為阻止德黑蘭研發核武，攻擊伊朗的行動將持續進行，「直至消除這項威脅」。

綜合媒體報導，納坦雅胡週五對伊朗人民發布訊息表示，以色列在對伊朗軍事和核設施發動多次空襲後，將繼續攻擊行動。

請繼續往下閱讀...

納坦雅胡在影片聲明中指出：「過去24小時內，我們摧毀（伊朗）最高軍事指揮官，高階核子科學家，以及這個伊斯蘭政權最重要的鈾濃縮設施，和大部分彈道飛彈庫。」

他說：「還有更多要進行。這個政權不知道是什麼在打擊他們，也不知道未來會有什麼打擊他們。它從未如此虛弱。」

「幾個世代以後，歷史將記載我們這一代人堅守陣地，及時採取行動，確保了我們共同的未來。」

白宮官員透露，美國總統川普和納坦雅胡週五通了電話。

此外，英國首相施凱爾（Keir Starmer）也與川普通話，同意「外交和對話的重要性」。英國首相發言人則指出：「首相重申英國對伊朗核計畫的嚴重關切」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法