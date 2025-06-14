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    墨西哥駐瓜地馬拉大使館舉辦同婚 當地保守派反彈

    2名墨西哥女子於13日在墨駐瓜地馬拉大使館舉行婚禮，引發當地保守派人士不滿。（路透，示意圖）

    2名墨西哥女子於13日在墨駐瓜地馬拉大使館舉行婚禮，引發當地保守派人士不滿。（路透，示意圖）

    2025/06/14 10:26

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2名墨西哥女子於13日在墨駐瓜地馬拉大使館舉行婚禮，引發當地保守派人士不滿，瓜地馬拉是目前尚未承認同性婚姻的國家，有人認為此舉不尊重當地文化，甚至是對該國的挑釁行為。

    《美聯社》報導，瓜地馬拉是擁有傳統天主教信仰的國家，法律雖無規定同性之間不可結婚，但該國人民普遍認為僅有男女間才可以結婚。墨西哥大使館表示，本次舉行的儀式是因應每年在6月進行的「同志驕傲月」（Pride Month）活動，希望民眾朝著尊重、包容的社會更進一步。

    瓜地馬拉保守派人士對此表示強烈抗議，奮起黨（VAMOS）議員羅德里格斯（Allan Rodríguez）表示，該大使館並在地並非該國領土，因此僅擁有外交特權，沒有權利在他國領地上進行法律未保障之行為。勇氣黨（VALOR）議員帕倫西亞（Elmer Palencia）提到，這樁婚事不是包容行為，而是一種挑釁。

    瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）辦公室則指出，根據國際法，大使館享有屬地豁免權，因此免受當地國家的法律管轄。

    瓜地馬拉律師奧爾蒂斯（Edgar Ortíz）談到，根據《維也納公約》，外交場所內發生的事件不受當地國家管轄，而瓜地馬拉憲法規定，國家將遵循國際原則進行治理，因此墨西哥大使館並未違規。相對之下，保守派人士試圖阻止該國於大使館進行活動，反而看起來十分無禮。

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