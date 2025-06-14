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    全美串連無王日抗議前夕 200名陸戰隊抵洛杉磯

    洛杉磯市中心反對移民暨海關執法局（ICE）突襲執法的示威活動進入第7天，約200名陸戰隊員今晨抵達，駐守聯邦政府大樓。（路透）

    洛杉磯市中心反對移民暨海關執法局（ICE）突襲執法的示威活動進入第7天，約200名陸戰隊員今晨抵達，駐守聯邦政府大樓。（路透）

    2025/06/14 08:02

    〔中央社〕洛杉磯市中心，反對移民暨海關執法局（ICE）突襲執法的示威活動進入第7天，約200名陸戰隊員今晨抵達，駐守聯邦政府大樓。全美串連的「無王日」示威即將在14日舉行。

    洛杉磯的移民局執法人員6日在多處突襲執法，逮捕非法移民，包括知名工會領袖伍爾達（David Huerta），此舉引發連日的群眾示威抗議，每天有數百人聚集洛杉磯市中心。

    美國總統川普上週末調派2000名國民兵進駐洛杉磯，之後又加派2000人。加州州長紐松（Gavin Newsom）反對川普派兵，向法院聲請禁制令，但美國上訴法院裁定，川普暫時可以在洛杉磯部署國民兵。

    川普以保護聯邦設施為理由，動用聯邦部隊，美國媒體報導，今天有200名陸戰隊員抵達洛杉磯，派駐在聯邦政府大樓。軍方表示，陸戰隊員已經完成應對大規模群眾事件的訓練，但不會參與逮捕、盤查等執法行動。

    陸戰隊抵達洛杉磯之際，正是美國大規模抗議活動的前一天。14日全美各地約在2000地點，多個團體發起「No Kings」（不要國王，或稱無王）示威活動，預計有數百萬人走上街頭，抗議總統川普。

    川普14日將在華府出席閱兵活動，慶祝美國陸軍建軍250週年，這一天同時也是川普的79歲生日。

    洛杉磯連日示威活動，除了反對ICE突襲執法，許多群眾把矛頭指向川普，批評川普藉由移民議題滿足權力慾望，不少示威標語指責川普濫權，要求川普下台。對此，川普強調，部署軍隊是為了維持秩序，如果沒有這樣做，洛杉磯已經「遭到摧毀」。

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