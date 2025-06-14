伊朗連2天射彈狂轟以色列！特拉維夫、耶路撒冷空襲警報大響

週六凌晨，1次爆炸照亮了以色列大城特拉維夫的天際線。（美聯社）

2025/06/14 09:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為回應以色列大規模攻擊，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）當地時間週五（13日）證實，襲擊了以國境內數十個目標；以色列緊急服務部門則稱，週五晚間特拉維夫（Tel Aviv）地區遭數十枚伊朗飛彈襲擊，造成1人死亡，另有33人受傷。截至週六（14日）清晨，雙方持續互射飛彈，戰火不斷加劇。

綜合媒體報導，伊朗革命衛隊週五透過官媒發布聲明稱，「伊斯蘭革命衛隊對占領區內篡奪猶太復國主義政權的數十個目標、軍事中心與空軍基地，執行果斷、精準的回擊。」

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以色列國防部長卡茲（Israel Katz）週五表示，伊朗向平民發射飛彈已逾越「紅線」。卡茲說：「我們將繼續保衛以色列公民，同時確保伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）政權為其髮指行徑付出慘重代價。」

以色列軍方表示，伊朗週五發射的飛彈少於100枚，多數被攔截，但特拉維夫及其周邊地區的多座建築物遭到攻擊。

伊朗駐聯合國大使週五指出，以色列攻擊伊朗導致最高軍事指揮官等78人喪生，傷者超過320人；以色列則稱境內至少33人受傷，其中1名婦女不幸身亡。

週六凌晨，伊朗和以色列持續互相發動空襲，以色列最大的2座城市特拉維夫和耶路撒冷（Jerusalem）拉響了空襲警報，居民紛紛湧入避難所。

以色列軍方證實，防空系統已全面啟動，試圖攔截伊朗飛彈。以軍稱：「過去1小時內，伊朗向以色列發射了數十枚飛彈，其中部分被攔截。」

以色列救援隊趕往全國多個獲報遭飛彈擊中的區域展開工作，但軍方目前未對傷亡數字發表評論。

伊朗國營媒體法斯通訊社（Fars News Agency）報導，繼週五晚間發動了2波空襲後，德黑蘭週六持續發動了第3波空襲。

與此同時，具官方色彩的伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，伊朗首都德黑蘭（Tehran）遭以軍轟炸，傳出數聲爆炸聲。

美國新聞網站Axios引述華府高階官員報導，美軍正幫助以色列攔截伊朗飛彈。

以色列大城特拉維夫週六凌晨遭飛彈空襲。（美聯社）

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