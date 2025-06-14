華府6/14大閱兵逢川普生日 全美逾千場「無王」抗議

美國華府14日將舉辦閱兵儀式，盛大慶祝陸軍建軍250週年。（彭博社）

2025/06/14 08:35

〔中央社〕美國華府14日將舉辦閱兵儀式，盛大慶祝陸軍建軍250週年。美媒報導，當天約有150輛軍用車輛、6600名士兵及50架飛機共同參與；預計這將是1991年第一次波灣戰爭結束以來，在美國首都舉行最大規模的閱兵儀式。

美國陸軍建軍250週年紀念活動今年加碼在華府憲法大道（Constitution Avenue）舉行閱兵儀式，當天恰逢美國總統川普（Donald Trump）79歲大壽，他將出席並發表談話。除了閱兵儀式，華府國家廣場（National Mall）當天也將舉行陸軍250週年紀念活動，包括音樂表演及煙火。

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華盛頓郵報（The Washington Post）指出，閱兵儀式預計將有數千名士兵列隊行進，數十架軍用直升機飛越天空，還有數百輛軍用車輛參與，其中包括至少28輛戰車。

這預計將是自1991年第一次波灣戰爭（Gulf War）結束以來，在美國首都舉行最大規模的閱兵儀式。根據五角大廈說法，約有150輛軍用車輛、6600名士兵，以及50架軍機將在閱兵儀式登場，以呈現美國陸軍發展史的各個重要時期。

根據美國陸軍說明，參與閱兵儀式的武器裝備包括M1A2艾布蘭戰車、UH-60黑鷹（Black Hawk）直升機、AH-64阿帕契直升機、CH-47契努克（Chinook）直升機，以及海馬士多管火箭系統（HIMARS）等。

美國Axios新聞網引述五角大廈官員表示，閱兵當天將有陸軍傘兵從飛機上跳傘著陸，向川普遞交一面美國國旗。

另外，就在華府閱兵活動當天，全美各地預計將有逾千場「無王」（No Kings）抗議活動。華郵報導，全美各州預計將有超過1600場集會，包括鄰近華府的馬里蘭州、維吉尼亞州，但華府特區則除外；主要集會遊行將在賓州費城舉行，主辦單位希望藉此「對比由人民推行的運動，與華盛頓那場昂貴、浪費且違背美國精神的生日閱兵式」。

華府舉行閱兵儀式並不常見，「今日美國報」（USA Today）報導，華府上一次舉行大規模閱兵儀式是在1991年，當時為了慶祝第一次波灣戰爭結束。在此之前，美國曾在第一次和第二次世界大戰結束後舉行閱兵儀式。

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