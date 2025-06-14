伊朗發射飛彈回擊 以色列稱攻擊平民逾越紅線

2025/06/14 05:06

〔中央社〕伊朗革命衛隊今天表示，以色列大規模攻擊伊朗後，他們也襲擊以國境內數十個目標。以色列國防部長表示，伊朗向平民發射飛彈已逾越「紅線」，以色列中部傳出7人受傷。

綜合法新社報導，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）在官媒發表聲明說：「伊斯蘭革命衛隊…對占領區內篡奪猶太復國主義政權的數十個目標、軍事中心與空軍基地，執行果斷而精準的回擊。」

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以色列救援人員表示，伊朗今天向以色列發射多枚飛彈後不久，以色列中部有7人受傷。

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）發言人艾里賓（Eli Bin）在12頻道（Channel 12）表示，中部有7人輕傷，頻道畫面顯示一棟建築物疑似遭飛彈擊中。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，伊朗今天向平民區域發射飛彈已逾越「紅線」。

卡茲在聲明中表示：「伊朗向以色列平民區域發射飛彈逾越紅線。我們將繼續保衛以色列公民，並確保伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）政權為其令人髮指的行徑付出慘重代價。」1140614

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