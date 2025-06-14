為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列「BB Call奇襲真主黨」情報機構偷運武器進伊朗 裡應外合夾攻

    伊朗首都德黑蘭市區炸成瓦礫堆。（法新社）

    伊朗首都德黑蘭市區炸成瓦礫堆。（法新社）

    2025/06/14 00:22

    〔中央社〕美國媒體引用以色列安全官員說法報導，以國情報機構摩薩德（Mossad）在軍方週五空襲伊朗前，早已偷運武器和無人機進入該國，並從境內瞄準其防禦系統，裡應外合發動攻擊。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列安全官員表示，以方在伊朗境內建立一座基地，用以發射攜帶爆裂物的無人機，並在週五空襲中，啟動無人機對伊朗首都德黑蘭（Tehran）附近一座基地的飛彈發射器發動攻擊。

    該官員指出，以色列還「將精準導引武器偷運到伊朗中部，安置在地對空飛彈系統附近」，以方也在車輛上部署打擊系統。

    另據美聯社報導，2名安全官員表示，這兩種系統都在空襲開始時啟動，以鎖定伊朗防禦系統發動攻擊。

    以色列週五稍早對伊朗核子、飛彈及軍事設施的核心地帶發動空前襲擊，造成伊朗最有權勢的數名人物喪生，並使整個中東地區陷入更危險的處境。

    去年9月，摩薩德曾滲透供應鏈，在黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員的呼叫器中植入爆裂物，使他們的呼叫器同時爆炸，至少導致42人死亡、3500人受傷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播