以色列「BB Call奇襲真主黨」情報機構偷運武器進伊朗 裡應外合夾攻

伊朗首都德黑蘭市區炸成瓦礫堆。（法新社）

2025/06/14 00:22

〔中央社〕美國媒體引用以色列安全官員說法報導，以國情報機構摩薩德（Mossad）在軍方週五空襲伊朗前，早已偷運武器和無人機進入該國，並從境內瞄準其防禦系統，裡應外合發動攻擊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列安全官員表示，以方在伊朗境內建立一座基地，用以發射攜帶爆裂物的無人機，並在週五空襲中，啟動無人機對伊朗首都德黑蘭（Tehran）附近一座基地的飛彈發射器發動攻擊。

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該官員指出，以色列還「將精準導引武器偷運到伊朗中部，安置在地對空飛彈系統附近」，以方也在車輛上部署打擊系統。

另據美聯社報導，2名安全官員表示，這兩種系統都在空襲開始時啟動，以鎖定伊朗防禦系統發動攻擊。

以色列週五稍早對伊朗核子、飛彈及軍事設施的核心地帶發動空前襲擊，造成伊朗最有權勢的數名人物喪生，並使整個中東地區陷入更危險的處境。

去年9月，摩薩德曾滲透供應鏈，在黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員的呼叫器中植入爆裂物，使他們的呼叫器同時爆炸，至少導致42人死亡、3500人受傷。

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