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    共軍動作頻頻 日本參議員：夢到共機迫降釣魚台

    釣魚台。（資料照）

    釣魚台。（資料照）

    2025/06/13 23:37

    〔中央社〕日本國民民主黨幹事長榛葉賀津也12日在參議院外交防衛委員會上表示，「我做了一個夢」，夢到中國直升機在飛越尖閣諸島（釣魚台列嶼）上空時發動機故障，迫降島上，「中國軍隊以救助人命為目的，前往尖閣諸島」，令他醒來後陷入沉思，整晚睡不著。

    中國戰鬥機本月7、8日在太平洋公海上空，異常接近日本海上自衛隊的P-3C巡邏機，最近距離僅約45公尺。日本統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀表示，「不認為是中國軍方疏忽才導致異常接近，這是很可能引發偶發性衝突的嚴重行為。」

    產經新聞報導，針對這起事件，榛葉在委員會上表示，「（中日對峙）已經從海上變成空中，應該要抱有相當高的危機意識。」

    榛葉表示，他在質詢前一天做了一個「奇怪的夢」。在夢中，「中國的直升機在越過尖閣諸島上空的時候，發動機出現問題，被迫降落」，「中國軍隊以救助人命為目的，迅速前往尖閣……」「這時我醒了，之後陷入思考中，整晚沒睡。」

    他還說，「（日本）政府內部竟然有人說，是因為日本先行動才導致中國反應，完全落入中國的認知戰戰術當中。」

    外相岩屋毅答詢表示，「指控（政府）陷入中國認知戰陷阱並不正確」，但榛葉表示，中國正在使出切香腸戰術，一步步滲透到日本人的內心。

    榛葉繼續指出，自民黨曾在2012年眾議院選舉與2013年參議院選舉中，主張「要在尖閣諸島常駐公務員」，但從2014年的眾議院選舉起，這條政見就消失了。他敦促，「現在正是實現（這條政見）的時機。」

    對此，岩屋表示，「為了安定維護並管理尖閣諸島，有許多選項可供考量，但究竟哪個對策有效果，還是必須從戰略觀點進行綜合判斷。」

    榛葉追問，常駐公務員「是否是選項之一」。岩屋表示，是否採用還需要判斷，但確實是選項之一。

    據報導，中國從今年5月起出現一連串引發爭議的行動，5月3日中國海警局的艦載直升機侵犯尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊領空，是中國直升機首次侵犯日本領空；本月7、8日又出現中國戰機逼近日本巡邏機事件。中國軍機的「異常接近」是2014年來首次。

    5月的事件中，中國主張一架日本民用飛機「非法進入中方釣魚島（釣魚台列嶼）領空」，中方海警艦艇依法對其採取必要管控措施，並起飛艦載直升機警告驅離。

    至於中國軍機異常接近自衛隊飛機，則說是日本艦機對中國正常的軍事活動進行「抵近偵察」，是造成海空安全風險的根源，敦促日方停止此類「危險行為」。

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