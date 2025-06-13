11A是飛機最安全座位？ 飛安專家釋疑

印航空難中幸運生還的拉米許說，他的座位11A靠近逃生口，才能逃出機艙。（法新社）

2025/06/13 23:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空（Air India）昨（12日）空難中，坐在11A座位的拉米許（Ramesh Viswashkumar）成為目前已知唯一生還的幸運兒，不過專家指出，11A並非就是飛機上最安全的座位，畢竟每種機型的座椅配置不同，而在這起事故中，11A剛好就是波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）靠近逃生口的座位之一。

《路透》報導，美國非營利組織飛安基金會董事福克斯（Mitchell Fox）受訪時直言：「每起事故都是不同的，不可能光靠座位位置，就能預測生還機率。」

請繼續往下閱讀...

拉米許歷劫歸來後透露，他的座位靠近逃生口，因此墜機後他才能逃出機艙。拉米許也提到，飛機另一側出口，被建築物的牆壁擋住了。

澳洲航空顧問公司董事長巴奇也說：「在這起特例中，因為乘客就坐在逃生口附近，很明顯是那一天最安全的座位。但不會總是11A最安全，只是因為在波音787的配置上是11A。」

雜誌《大眾機械》（Popular Mechanics）在2007年發表的文章指出，根據自1971年以來飛安事故的統計，飛機後半部的座位擁有較高的存活率；部分專家則認為，靠近機翼的位置會有更好的穩定度。

專家另指出，留意起飛前的安全簡報，實際上可能是提升存活機率的最佳方式，簡報通常會說明一些關鍵指示，例如如何正確繫好安全帶、如何採取正確的防撞姿勢，以及疏散路線。

另一個技巧是注意自身座位，與最近逃生口的相隔幾排座位，這在機艙內充滿煙霧且能見度低落的情況下，將派上用場。

專家指出，11A並非就是飛機上最安全的座位，畢竟每種機型座椅配置不同。示意圖。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法