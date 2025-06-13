地震預言衝擊港航飛鹿兒島航班 日氣象廳長：不要相信謠言

東京觀光區淺草街頭。（法新社檔案照）

2025/06/13 18:57

〔編譯管淑平／綜合報導〕坊間流傳日本7月將發生大地震，大地震的預言影響香港和日本的航班，香港航空已決定暫停7月、8月到鹿兒島等的航班，日本氣象廳廳長13日親自出面澄清，認為相關傳言是謠言、「騙人的」，完全沒必要擔心。

日本放送協會（NHK）、共同社13日報導，日本氣象廳長官野村龍一13日在例行記者會上，談到社群媒體上關於「日本7月將發生大地震」的傳言流傳一事，他表示，目前的科學技術，還無法準確預測地震具體時間、地點和規模，這類預測「都被視為是騙人的」，完全沒必要因為這樣的消息而擔心。

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據稱7月日本將發生大地震的預言，已流傳數月，香港和日本往來航班紛紛減少，被指與這些流言有關。香港媒體12日報導，香港航空已決定暫停7月、8月香港到鹿兒島、香港到熊本這兩條航線所有航班，理由是乘客減少；在此之前，香港航空先前已減少5月、6月飛往名古屋和札幌的航班。

NHK報導，香港航空飛鹿兒島航班，去年春天才睽違4年後復航，去年12月從每週來回3班增加到4班。但是相關人士透露，今年春天開始流傳地震預言之說後，載客率就開始下滑。

野村龍一說，有人被「毫無根據的消息」影響，令他深感遺憾；因此，重要的是從科學觀點，明確地呼籲這些人「不要相信」。另一方面，野村龍一也說，日本任何時候都有可能發生地震，平時就需做好準備。

日本觀光局也呼籲，「『謠言』沒有科學根據」，希望大家依據政府機關發布、有科學根據的資訊，進行旅遊相關判斷。

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