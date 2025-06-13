真．野豬騎士！9歲男童馴豬當坐騎 飛奔上學只要1分鐘

男童騎著母豬飛奔上學，畫面逗趣又吸睛。（圖翻攝自IG@Gutinho Rocha）

2025/06/13 21:06

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西年僅9歲男童騎著家中母豬上學影片在網路爆紅，被封為「真．野豬騎士」。這幕奇特畫面，讓不少網友想起遊戲《部落衝突》與《皇室戰爭》中經典的野豬騎士角色，引發熱烈討論。

綜合外媒報導，住在巴西東北部吉勞杜龐西亞諾（Girau do Ponciano）農村的男童古提尼奧（Gutinho Rocha）從小與各種動物為伴，展現超齡的馴獸天賦。他將家中飼養的母豬「火箭」（Foguete）訓練成專屬坐騎，還能讓牠聽從指令，奔馳泥土路上帶他上學，單程只需1分鐘。為安全起見，古提尼奧還特地戴上安全帽，畫面十分逗趣。

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古提尼奧的母親安娜說，孩子從小對動物特別有興趣，看著哥哥們放牧騎馬，萌生「我要也要騎」的念頭，不過，他不是騎馬，腦筋動到家中母豬身上。她笑說：「這頭豬只讓古提尼奧騎，其他人一接近牠就不願意動」。除了豬之外，古提尼奧也擅長與驢子、狗互動，還能教牠們聽從簡單指令，展現難得的動物溝通能力。

母親透露，古提尼奧會在上學前拍攝這些與動物相處的趣味影片，由哥哥們幫忙掌鏡，上傳IG，至今吸引超過百萬粉絲關注。影片內容除了展示他騎著「火箭」飛奔校園，還曾有母豬穿上短褲、運動裝等趣味造型，單支最高觀看次數突破7千萬，引起國內外網友驚呼。

古提尼奧也說，未來希望挑戰更多不同的動物，夢想成為真正的「動物馴養師」，讓更多人了解他與動物間的默契與故事。

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