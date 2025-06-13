不簽核協議會更慘！ 川普發文威脅伊朗：簽就對了

美國總統川普發文警告伊朗。（歐新社）

2025/06/13 18:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗今（13日）遭到以色列空襲，多名領導人身亡，損失慘重，美國總統川普（Donald Trump）更發文嘲諷，部分伊朗鷹派人物雖然講話很大聲，但「他們現在都死了」，並威脅伊朗必須與美國達成核協議，否則以色列會繼續使用美國提供的武器，讓「情況變得更糟」。

川普在他的社群平台真相社群（Truth Social）發文說：「我已經一次又一次地給了伊朗機會去達成協議。我用最強硬的語氣告訴他們『簽就對了（Just do it）』，但不管他們多努力，不管他們多接近成功，他們就是做不到。我告訴他們，情況會比他們所知道的、預期的或被告知的還要糟得多，美國製造的軍事裝備是全世界最棒、最致命的——遙遙領先其他國家——而以色列有很多這些裝備，之後還會有更多，而且他們知道怎麼用。」

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川普接續開酸：「某些伊朗強硬派言辭激烈，但他們根本不知道會發生什麼事。他們現在都死了，接下來只會更慘。巨量的死亡與破壞已經造成，而且接下來的攻擊計劃會更加殘酷，但現在還有時間可以結束這場屠殺。伊朗必須達成協議，拯救曾經的伊朗帝國，否則會什麼都不剩。不要再有死亡，不要再有破壞。簽就對了（JUST DO IT），否則就太遲了。願上帝保佑你們所有人！。」

美國總統川普發文警告伊朗。（擷取自Truth Social）

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