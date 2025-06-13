為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    生日變忌日！人妻捧蛋糕送驚喜卻發現老公已斷氣 全家當場崩潰

    印尼人妻準備幫丈夫慶生時，發現他早已在睡夢中離世。（擷取自ocharnq/TikTok）

    印尼人妻準備幫丈夫慶生時，發現他早已在睡夢中離世。（擷取自ocharnq/TikTok）

    2025/06/13 22:02

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名人妻與兩個女兒原本要為丈夫準備生日驚喜，她捧著插滿蠟燭的蛋糕到房間裡，要給熟睡中的他驚喜，卻怎麼叫也叫不醒，才發現他已在睡夢中離世，生日變忌日讓全家當場崩潰。

    根據《星洲網》等外媒報導，這起不幸事件發生於印尼西巴布亞省（Provinsi Papua Barat），影片中可看到，32歲人妻手捧插滿蠟燭的生日蛋糕，帶著兩名女兒要給在房間熟睡的丈夫驚喜，卻怎麼搖都搖不醒，她嚇得趕緊放下蛋糕，發現丈夫身體已冰冷僵硬，看起來已死亡多時，全家當場崩潰痛哭。

    人妻的姊姊將事發影片分享到TikTok，「妹妹原想用蛋糕驚喜慶生，沒想到丈夫已被上天帶走，生日竟與忌日同一天，令人悲痛不已」。

    影片曝光後，迅速在TikTok吸引超過250萬人次觀看，網友紛紛難過哀悼，「這肯定非常痛苦」、「這會帶來畢生的心理創傷」、「孩子會因此留下陰影」、「看了就感到心碎」、「相信丈夫是去更好的地方」、「生日變忌日，這打擊太大了」。

    @ocharnq TAGAL WAFAT SAMA DGN TGL WAFAT06 06#sorotanfypppppppppppp ♬ Hilang （feat. Wizz Baker & Toton Caribo） - Justy Aldrin

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播