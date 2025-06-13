生日變忌日！人妻捧蛋糕送驚喜卻發現老公已斷氣 全家當場崩潰

印尼人妻準備幫丈夫慶生時，發現他早已在睡夢中離世。（擷取自ocharnq/TikTok）

2025/06/13 22:02

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名人妻與兩個女兒原本要為丈夫準備生日驚喜，她捧著插滿蠟燭的蛋糕到房間裡，要給熟睡中的他驚喜，卻怎麼叫也叫不醒，才發現他已在睡夢中離世，生日變忌日讓全家當場崩潰。

根據《星洲網》等外媒報導，這起不幸事件發生於印尼西巴布亞省（Provinsi Papua Barat），影片中可看到，32歲人妻手捧插滿蠟燭的生日蛋糕，帶著兩名女兒要給在房間熟睡的丈夫驚喜，卻怎麼搖都搖不醒，她嚇得趕緊放下蛋糕，發現丈夫身體已冰冷僵硬，看起來已死亡多時，全家當場崩潰痛哭。

請繼續往下閱讀...

人妻的姊姊將事發影片分享到TikTok，「妹妹原想用蛋糕驚喜慶生，沒想到丈夫已被上天帶走，生日竟與忌日同一天，令人悲痛不已」。

影片曝光後，迅速在TikTok吸引超過250萬人次觀看，網友紛紛難過哀悼，「這肯定非常痛苦」、「這會帶來畢生的心理創傷」、「孩子會因此留下陰影」、「看了就感到心碎」、「相信丈夫是去更好的地方」、「生日變忌日，這打擊太大了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法