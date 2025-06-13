質疑北約存在必要性 美副國務卿發文火速被刪

北約標誌和川普3D人像示意圖。（路透檔案照）

2025/06/13 18:13

〔編譯管淑平／綜合報導〕在北大西洋公約組織（NATO）即將召開年度峰會之際，美國副國務卿藍道（Christopher Landau）日前在社群平台上，質疑北約存在的必要性，不過，該則發文隨即遭到刪除。

《路透》12日報導，藍道是在X平台上，回應美國駐北約大使惠特克（Matthew Whitaker）的一則發文，發表這番言論。惠特克在發文中說，印太地區情勢攸關跨大西洋安全；藍道於11日晚間6時56分回應寫道：「他顯然沒收到我們（國安會）副首長委員會（Deputies Committee）有關這個議題的備忘錄。北約至今仍像是一個在尋找問題的解方」。

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蘭道這則發文之後已被刪除。根據白宮官網，副首長委員會隸屬於國家安全會議，由國務院、國防部等部門的副首長組成。

目前還不清楚藍道是否原本就打算將這則訊息公開，或者他本是想將惠特克的該篇發文，私下轉傳給第3人。國務院發言人隨後透過電子郵件回應媒體詢問此事，表示「這是一則輕鬆、隨意的評論，原本僅用於短暫的私人對話」，這名發言人還說，藍道的該篇發文的脈絡，是希望促進北約改革，確保該組織專注其使命。

此事時值北約即將在24日起一連兩天舉行年度峰會，而美國川普政府力促北約成員國提高軍費開支，到各國國內生產總值（GDP）的5%，以及烏俄戰爭，預料將是峰會焦點。烏克蘭總統澤倫斯基預期將出席峰會。

美國前總統拜登任內，曾力促歐洲盟邦，加強關注印太地區的威脅，尤其是來自中國的挑戰；而川普上任後，鼓勵歐洲盟友將焦點放在其自身安全。藍道的言論與多數北約歐洲成員國的看法形成鮮明對比，後者視俄羅斯及其侵略烏克蘭的戰爭為其生存威脅，美國為首的北約是其主要防禦手段。

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