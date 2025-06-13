為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列軍事情報局長：與伊朗戰鬥「生死攸關」

    以色列軍事情報局長賓德少將表示，以色列正與伊朗展開一場「生死攸關」的戰鬥。（擷自維基百科）

    以色列軍事情報局長賓德少將表示，以色列正與伊朗展開一場「生死攸關」的戰鬥。（擷自維基百科）

    2025/06/13 17:53

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列軍事情報局局長賓德（Shlomi Binder）少將今（13）日在指揮中心表示，以色列正與伊朗展開一場「生死攸關」的戰鬥。賓德對士兵們說「正如你們所知，我們正進行一場生死攸關的戰役，對抗一個試圖摧毀我們的敵人。」

    根據《以色列時報》報導，賓德指出，伊朗正努力發展核子能力，且正在大規模製造常規武器，而以色列目標是瓦解或削弱這些威脅。

    賓德聲稱，情報局已非常努力工作，提供關於伊朗核進展和導彈數量預警。他補充，情報局處於高度戒備狀態，還正以「強力的起步位置」加入針對伊朗行動。

    以色列200架戰機 突襲伊朗百處據點

    另外以色列空軍12日派出逾200架戰鬥機，突襲伊朗境內百處據點，消滅3名將領。以軍宣稱，成功殲滅伊斯蘭革命衛隊（IRGC）司令薩拉米（Hossein Salami）、伊朗伊斯蘭共格國軍參謀長巴蓋里（Mohammad Hossein Bagheri）、「霍塔姆．安比亞」戰時總司令部指揮官拉希德（Gholamali Rashid）。

    以色列空軍最新發布行動影片顯示，參與空襲行動的戰機有F-15I、F-16I、F-35I等，可說是精銳盡出。

    對此伊朗誓言報復，並向以色列發射大量無人機。以軍證實在過去幾個小時中，伊朗向以色列發射了100多架無人機，防禦系統正採取行動攔截威脅中。

    以色列空軍派出逾200架戰鬥機，突襲伊朗境內百處據點。（美聯社）

    以色列空軍派出逾200架戰鬥機，突襲伊朗境內百處據點。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播