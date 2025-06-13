以色列軍事情報局長：與伊朗戰鬥「生死攸關」

以色列軍事情報局長賓德少將表示，以色列正與伊朗展開一場「生死攸關」的戰鬥。（擷自維基百科）

2025/06/13 17:53

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列軍事情報局局長賓德（Shlomi Binder）少將今（13）日在指揮中心表示，以色列正與伊朗展開一場「生死攸關」的戰鬥。賓德對士兵們說「正如你們所知，我們正進行一場生死攸關的戰役，對抗一個試圖摧毀我們的敵人。」

根據《以色列時報》報導，賓德指出，伊朗正努力發展核子能力，且正在大規模製造常規武器，而以色列目標是瓦解或削弱這些威脅。

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賓德聲稱，情報局已非常努力工作，提供關於伊朗核進展和導彈數量預警。他補充，情報局處於高度戒備狀態，還正以「強力的起步位置」加入針對伊朗行動。

以色列200架戰機 突襲伊朗百處據點

另外以色列空軍12日派出逾200架戰鬥機，突襲伊朗境內百處據點，消滅3名將領。以軍宣稱，成功殲滅伊斯蘭革命衛隊（IRGC）司令薩拉米（Hossein Salami）、伊朗伊斯蘭共格國軍參謀長巴蓋里（Mohammad Hossein Bagheri）、「霍塔姆．安比亞」戰時總司令部指揮官拉希德（Gholamali Rashid）。

以色列空軍最新發布行動影片顯示，參與空襲行動的戰機有F-15I、F-16I、F-35I等，可說是精銳盡出。

對此伊朗誓言報復，並向以色列發射大量無人機。以軍證實在過去幾個小時中，伊朗向以色列發射了100多架無人機，防禦系統正採取行動攔截威脅中。

以色列空軍派出逾200架戰鬥機，突襲伊朗境內百處據點。（美聯社）

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