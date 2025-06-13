加州民眾憤怒情緒高漲 CNN：美國正走向黑暗之路

美國總統川普強力打擊移民。（法新社）

2025/06/13 16:19

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國加州混亂持續上演，抗議民眾憤怒越發高漲。對此《CNN》聲稱，美國總統川普打擊非法移民措施引發煽動性事件，正加劇政治壓力，使國家走向憤怒醜陋境地。而週四加州民主黨參議員巴迪亞（Alex Padilla）在國土安全部舉辦的記者會上被強制帶走，是加州黑暗轉折縮影。

根據《CNN》報導，在抗議層層疊加演變成悲劇前，尚無任何跡象顯示局勢正從邊緣迴轉，川普決心動用一切權力工具，包括被馴服的司法部和軍隊，來強化針對無證移民的打擊力度與速度。即使是合法移民也未能倖免，白宮週四告訴尋求人道主義假釋的50萬委內瑞拉、海地、古巴和尼加拉瓜人，他們必須返回祖國。

請繼續往下閱讀...

川普行動引發抗議，週末數百場「反國王」示威活動將在城鎮舉行，此前川普警告不要在週六舉行的美國陸軍250週年閱兵式上參與抗議活動。

巴迪亞遭強制驅離一事，也引發強力抨擊。羅德島州民主黨參議員里德（Jack Reed）聲稱「這裡是美國，異議不應遭到暴力對待。」夏威夷州民主黨參議員沙茨（Brian Schatz）警告，巴迪亞被取消參加諾姆的記者會是「獨裁統治典型做法」。

《CNN》指出，雖美國意識形態分歧巨大，但多數美國人是否想活在衝突日益加劇的國家，必須打上一個問號。若美國人不想活在越發混亂的環境，川普的鐵腕移民政策可能成為一個破壞性總統任期縮影。而川普周遭發出的極端言論，也可能引發暴力。川普首席國內政策顧問米勒在X上說「美國投票支持大規模驅逐出境，暴力叛亂分子及助長他們的政客正試圖推翻選舉結果。」

《CNN》最後強調，當政治騷亂威脅到國家分裂時，總統們都感到有道德上的責任去冷卻它，並在這種疏離引發衝突和威脅生命前彌合它，而川普政治手段似乎都與其相反。（16:30更新）

《CNN》稱，川普決心動用被馴服的司法部和軍隊，來強化針對無證移民的打擊力度與速度。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法