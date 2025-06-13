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    伊朗6名核子專家遭以色列炸死 顯赫名單曝

    伊朗核能署前署長、核子物理學博士阿巴斯（右）；阿札德大學校長、物理與雷射專家特黑蘭奇（左）等6名核子專家遭到以色列成功斬首。（合成圖）

    伊朗核能署前署長、核子物理學博士阿巴斯（右）；阿札德大學校長、物理與雷射專家特黑蘭奇（左）等6名核子專家遭到以色列成功斬首。（合成圖）

    2025/06/13 16:38

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列空軍當地時間週四（12日）空襲伊朗，攻擊目標除了瞄準伊朗軍事高層，伊朗核子專家也成為以軍斬首的目標，至少有6名參與伊朗核計畫的頂尖科學家喪生。

    綜合外媒報導，伊朗國家媒體報導，6名伊朗核科學家這次以色列的襲擊中喪生，伊朗核能署前署長、核子物理學博士阿巴斯（Fereydoon Abbasi）；阿札德大學校長、物理與雷射專家特黑蘭奇（Mohammad Tehranchi）死訊最先公布。

    官媒隨後公布包含沙希德-貝赫什提大學（Shahid Beheshti University）核工所所長米努切赫爾（Abdulhamid Minouchehr）、沙希德-貝赫什提大學核工所教授扎爾法加里（Ahmadreza Zolfaghari）與法基（Amirhossein Feqhi）、核子專家莫特拉比扎德（Motablizadeh）在內4名專家也身亡。

    另外也傳出代表伊朗最高領袖哈米尼高級顧問、主持核談判的夏卡尼（Ali Shamkhani）於住家遭空襲時重傷，送醫搶救後仍宣告不治。

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