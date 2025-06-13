北愛爾蘭連續三晚爆發騷亂 數百蒙面人襲警 混亂發生原因是這個！
北愛爾蘭防暴警察在火堆旁行走（路透社）
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕週三是北愛爾蘭連續三晚發生公共騷亂，社群媒體上流傳的影片和圖片顯示，拉恩鎮（Larne）一家休閒中心發生火災，蒙面青年砸碎了大樓窗戶。而這一系列混亂，源於兩名男孩在巴利米納對一名少女實施嚴重性侵犯。
根據《CNN》報導，週三晚上防暴警察和裝甲車在約200名群眾圍觀下，封鎖巴利米納（Ballymena）道路。一位目擊者稱，有人向一輛警車投擲兩塊石塊，還有一人踢警車的引擎蓋。
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前兩天晚上，數百名蒙面人襲擊警察，並在巴利米納以西33公里（20英里）處縱火焚燒房屋和汽車。共32名員警因此受傷，警察譴責這是「種族主義暴行」。
這起暴力事件最初爆發於兩名14歲男孩被捕並出庭受審，他們被控在距貝爾法斯特45公里（28英里）的巴利米納性侵犯一名少女。
據《BBC》報導，一名羅馬尼亞語翻譯員向兩名男孩宣讀了指控，他們的律師向法庭表示，他們否認指控。
目前警方正在調查巴利米納破壞財物案件，並將其視為種族仇恨犯罪進行調查。
週三是北愛爾蘭連續三晚發生公共騷亂（路透社）