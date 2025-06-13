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    被控走私青蛙胚胎拘留 哈佛研究員獲釋

    美國一名法官週四裁定釋放俄羅斯出生的科學家兼哈佛大學研究員佩特洛娃。（美聯社）

    美國一名法官週四裁定釋放俄羅斯出生的科學家兼哈佛大學研究員佩特洛娃。（美聯社）

    2025/06/13 15:27

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國一名法官當地時間週四裁定釋放俄羅斯出生的科學家兼哈佛大學研究員佩特洛娃（Kseniia Petrova），她被指控走私青蛙胚胎入境美國，2月至今一直被拘留。

    根據《CNN》報導，佩特洛娃5月在麻薩諸塞州被控走私罪，佛蒙特州的一名聯邦法官確定了她的申訴聽證日期。該法官後來裁定，移民官員的行為違法，佩特洛娃行為不構成危險，且胚胎是非活體不會對任何人構成威脅。

    法官裁定釋放佩特洛娃，但她仍因走私罪被美國法警局拘留。

    佩特洛娃2月試圖從波士頓洛根國際機場進入美國時，被海關發現行李有數項未申報的生物樣本，包括裝在離心管中的非洲爪蟾胚胎、一系列石蠟包裹的胚胎樣本，以及染色玻片。

    佩特洛娃在佛蒙特州被移民官員短暫拘留，她提交了一份尋求釋放的請願書。後來她被送往路易斯安那州的美國移民和海關執法局。

    美國國土安全部在X上發表聲明稱，佩特洛娃因「向聯邦官員謊報攜帶物質入境」而被拘留。該機構聲稱，佩特洛娃手機上的資訊「顯示她計劃在未申報的情況下偷運物品過海關」。

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