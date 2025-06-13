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    無停飛計畫！印航波音787墜毀 日政府令檢查141架同型機

    日本國土交通省12日要求3家擁有該機型的日本航空公司對141架客機進行檢查，並稱沒有停飛計畫。圖為全日空旗下2架波音787。（路透資料照）

    日本國土交通省12日要求3家擁有該機型的日本航空公司對141架客機進行檢查，並稱沒有停飛計畫。圖為全日空旗下2架波音787。（路透資料照）

    2025/06/13 14:48

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空1架飛往倫敦的波音787夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）12日在起飛後不久墜毀住宅區，導致逾240人罹難。日本政府13日宣布已要求3家擁有該機型的日本航空公司對141架客機進行檢查，並稱現階段沒有停飛計畫。

    《共同社》報導，日本國土交通省已於12日向擁有波音787系列客機的全日空（ANA）、日航（JAL）和廉價航空公司ZIPAIR Tokyo下達指示，要求檢查旗下客機的引擎和機體。

    國土交通省13日並證實，沒有停飛相關機型的計劃。國土交通大臣中野洋昌同天在內閣會議後的記者會上表示，「將持續蒐集空難事故相關資訊，結合（印度）調查進展，採取必要的應對措施。」

    據悉，國土交通省已要求波音公司等提供有關空難事故的相關資訊。

    日本《朝日新聞》報導，日本國內共有141架波音787系列客機，包括全日空集團88、日航45架、及ZIPAIR Tokyo航空8架。

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