伊朗二號人物、最高軍事領導 官媒證實總參謀長巴格瑞遭空襲身亡

伊朗方面證實武裝部隊最高領導、總參謀長巴格瑞（Mohammad Bagheri）以及副手都死於這次空襲。（法新社）

2025/06/13 13:31

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列空軍於當地時間週四（12日）對伊朗發動空襲，首波攻擊目標瞄準伊朗軍事高層以及核子專家，伊朗方面證實武裝部隊最高領導、總參謀長巴格瑞（Mohammad Bagheri）以及副手都死於這次空襲。

綜合外媒報導，以色列針對伊朗發動猛烈空襲，首波攻擊目標疑似瞄準伊朗軍事高層以及核子專家，獲得重大戰果，伊朗方面承認總參謀長巴格瑞（Mohammad Bagheri）以及副手在首波空襲中身亡。

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在空襲發生後，以色列立刻宣布擊斃巴格瑞，但一度遭到伊朗方面否認，聲稱巴格瑞仍存活，目前正身處指揮中心；不過稍早伊朗官媒證實，巴格瑞以及副手在首波空襲中身亡，加上「伊斯蘭革命衛隊」司令侯賽因·薩拉米（Hossein Salami）也確認身亡，伊朗至少3名最高階將領在首波打擊中喪生。

巴格瑞是伊朗國內僅次於伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的二號人物，曾任革命衛隊司令，有外媒表示，伊朗這次所受到的損失與真主黨指揮系統遭受的打擊類似。

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