為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    心碎照片！印度醫師搭機飛英國前自拍 一家五口全罹難

    印度醫師罹難前的一家五口自拍照。（圖擷取自 X ）

    印度醫師罹難前的一家五口自拍照。（圖擷取自 X ）

    2025/06/13 13:53

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空一架波音787-8夢幻客機12日失事，造成241人罹難。有一張令人心碎自拍照近日在網路流傳，照片中的醫師夫婦與3名子女搭乘AI171班機準備到英國倫敦展開新生活前在機上自拍，沒想到起飛不到1分鐘後就發生事故，一家人全數罹難。

    綜合外媒報導，印度航空（Air India）AI 171航班昨下午從阿默達巴德起飛，不料起飛不久後就墜毀，飛機撞上醫學院宿舍釀重大傷亡，機上242人中241人死亡，僅1人生還，地面至少5死80傷，這也是波音787-8夢幻客機首次墜毀。

    這張自拍照的罹難者是維亞斯（Komi Vyas）醫師與她的丈夫喬希（Prateek Joshi）醫師，當時他們正與5歲的雙胞胎兒子納庫（Nakul）、普拉迪尤特（Pradyut）和8歲的長女米拉雅（Miraya）準備前往倫敦。

    維亞斯的同事受訪時表示，喬希已赴英國定居，而維亞斯近期辭職準備一家在英國團聚，喬希這次回鄉就是要將一家人接往倫敦，許多親友與網友聞訊紛紛表示哀悼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播