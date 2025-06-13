心碎照片！印度醫師搭機飛英國前自拍 一家五口全罹難

印度醫師罹難前的一家五口自拍照。（圖擷取自 X ）

2025/06/13 13:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空一架波音787-8夢幻客機12日失事，造成241人罹難。有一張令人心碎自拍照近日在網路流傳，照片中的醫師夫婦與3名子女搭乘AI171班機準備到英國倫敦展開新生活前在機上自拍，沒想到起飛不到1分鐘後就發生事故，一家人全數罹難。

綜合外媒報導，印度航空（Air India）AI 171航班昨下午從阿默達巴德起飛，不料起飛不久後就墜毀，飛機撞上醫學院宿舍釀重大傷亡，機上242人中241人死亡，僅1人生還，地面至少5死80傷，這也是波音787-8夢幻客機首次墜毀。

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這張自拍照的罹難者是維亞斯（Komi Vyas）醫師與她的丈夫喬希（Prateek Joshi）醫師，當時他們正與5歲的雙胞胎兒子納庫（Nakul）、普拉迪尤特（Pradyut）和8歲的長女米拉雅（Miraya）準備前往倫敦。

維亞斯的同事受訪時表示，喬希已赴英國定居，而維亞斯近期辭職準備一家在英國團聚，喬希這次回鄉就是要將一家人接往倫敦，許多親友與網友聞訊紛紛表示哀悼。

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