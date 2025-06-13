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    國王島搭雲霄飛車時請閉上嘴巴 遊客示警：否則可能發生這件事

    奧利佛在進入公園時，發現一隻蟬落在他襯衫上。（擷自抖音）

    奧利佛在進入公園時，發現一隻蟬落在他襯衫上。（擷自抖音）

    2025/06/13 13:59

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國俄亥俄州的國王島（Kings Island）具備一樣特色，那就是充斥大量的蟬。聖約瑟夫大學的克里茨基（Gene Kritsky）博士表示，他去了國王島附近的區域，發現幾乎每棵樹都爬滿了蟬。克里茨基還向旅客建議，如果想在國王島度過愉快的一天，那麼坐雲霄飛車時不要張開嘴巴，否則蟬有可能進入嘴裡。

    根據《WCPO 9 News》報導，上週末有民眾在TikTok上分享他們在國王島看到蟬的經歷，家住俄亥俄州巴特勒縣的媽媽丹尼爾斯（Hope Daniels）透露，兒子奧利佛（Oliver）在進入公園時，發現一隻蟬落在他襯衫上。

    丹尼爾斯指出，奧利佛喜歡所有與蟲子和泥土有關的東西，但對蟬感到毛骨悚然。她不知道兒子畏懼蟬的原因，究竟是牠們的腿還是牠們發出的聲音，但最近奧利佛態度疑似發生轉變。

    丹尼爾斯說，克里茨基向她建議，坐雲霄飛車時別說話，避免蟬進入嘴巴。她補充奧利佛已經知道這件事，還確保和他一起搭乘雲霄飛車的人都有閉上嘴巴。

    丹尼爾斯說，「當我們搭乘雲霄飛車時，他（奧利佛）提醒我們要緊緊摀住嘴巴，避免蟬進入嘴中。」最後更自豪地說：「自己搭乘雲霄飛車時都沒有尖叫。」

    如果想在國王島度過愉快的一天，那麼坐雲霄飛車時不要張開嘴巴，否則蟬有可能近入人的嘴裡。（擷自抖音）

    如果想在國王島度過愉快的一天，那麼坐雲霄飛車時不要張開嘴巴，否則蟬有可能近入人的嘴裡。（擷自抖音）

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