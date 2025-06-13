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    毛骨悚然！印航乘客爆失事航班從空調到螢幕全故障 2小時後就墜毀

    Akash Vatsa稱搭乘失事印航的上一段航班，就發現機上設備幾乎故障，飛機上的空調無法正常運作。（擷取自X平台）

    Akash Vatsa稱搭乘失事印航的上一段航班，就發現機上設備幾乎故障，飛機上的空調無法正常運作。（擷取自X平台）

    2025/06/13 14:02

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空編號AI 171客機12日起飛不久隨即墜毀，機上241人罹難，事後有網友發布影片爆料，稱自己搭到該失事客機上一段航班，那時機艙內的空調、座位螢幕等電子設備就已無法正常運作。

    綜合媒體報導，這名乘客名叫Akash Vatsa，他自稱搭乘編號AI 171班機的上一段航班，同時也貼出機身照片，顯示飛機的註冊代碼VT-ANB，該代碼似乎與墜毀班機的註冊代碼相符。即是飛航事故前2個小時他人在同一架飛機，當時他由德里飛往阿默達巴德，並發現機艙內「出現一些異常情況」。

    在Akash Vatsa的影片中，他邊說邊展示機上設備故障，包括空調以及座椅下方的零件鬆動、配件損壞，連同座位前的螢幕也無法運作。「空調完全壞了，就像往常一樣，電視螢幕也壞掉，連呼叫空服員的按鈕也不亮，什麼都壞了，什麼都壞了，連閱讀燈都不亮。」

    Akash Vatsa說，他拍攝這段影片原本是為了向印度航空投訴，但得知空難消息後決定公開，希望引起外界重視這架飛機早就出現異常。

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