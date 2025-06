毛骨悚然！印航乘客爆失事航班從空調到螢幕全故障 2小時後就墜毀

2025/06/13 14:02

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度航空編號AI 171客機12日起飛不久隨即墜毀,機上241人罹難,事後有網友發布影片爆料,稱自己搭到該失事客機上一段航班,那時機艙內的空調、座位螢幕等電子設備就已無法正常運作。

綜合媒體報導,這名乘客名叫Akash Vatsa,他自稱搭乘編號AI 171班機的上一段航班,同時也貼出機身照片,顯示飛機的註冊代碼VT-ANB,該代碼似乎與墜毀班機的註冊代碼相符。即是飛航事故前2個小時他人在同一架飛機,當時他由德里飛往阿默達巴德,並發現機艙內「出現一些異常情況」。

在Akash Vatsa的影片中,他邊說邊展示機上設備故障,包括空調以及座椅下方的零件鬆動、配件損壞,連同座位前的螢幕也無法運作。「空調完全壞了,就像往常一樣,電視螢幕也壞掉,連呼叫空服員的按鈕也不亮,什麼都壞了,什麼都壞了,連閱讀燈都不亮。」

Akash Vatsa說,他拍攝這段影片原本是為了向印度航空投訴,但得知空難消息後決定公開,希望引起外界重視這架飛機早就出現異常。

I was in the same damn flight 2 hours before it took off from AMD. I came in this from DEL-AMD. Noticed unusual things in the place.Made a video to tweet to @airindia i would want to give more details. Please contact me. @flyingbeast320 @aajtak @ndtv @Boeing_In #planecrash #AI171 pic.twitter.com/TymtFSFqJo