為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    認知情以色列攻擊計畫 川普：有幾位伊朗領導不會再回來了

    在以色列發動攻擊後，美國總統川普回應伊朗絕不能擁有核武，要伊朗回到談判桌，還酸「伊朗領導人中有幾位不會再回來了」。（路透）

    在以色列發動攻擊後，美國總統川普回應伊朗絕不能擁有核武，要伊朗回到談判桌，還酸「伊朗領導人中有幾位不會再回來了」。（路透）

    2025/06/13 15:50

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列空軍於當地時間週四（12日）晚間對伊朗發動空襲，隨後展開多波攻擊，多名高級將領及核子專家遭炸死，空襲發生後，美國總統川普承認提前知道以色列的攻擊計畫，但是未參與其中。川普強調伊朗絕不能擁有核武，要伊朗回到談判桌，不過川普酸「伊朗領導人中有幾位不會再回來了」。

    綜合外媒報導，在以色列空襲伊朗後不久，美國總統川普接受《福斯新聞》採訪，談及相關軍事行動時，川普承認事先知道以方計劃，但強調美軍並未參與此行動，針對伊朗核協議談判，川普表示：「伊朗絕不能擁有核彈，我們希望能重返談判桌前，讓我們拭目以待」，川普最後不忘酸：「不過伊朗領導人中有幾位不會再回來了」。

    對此，伊朗方面則痛批「以色列對伊朗的侵略行動不可能沒有經過美國的協調和許可」，誓言以色列和美國將對襲擊造成的影響和後果負責。

    至於原定於15日在阿曼舉行的第六輪美伊會談，美方川普中東特使魏科夫（Steve Witkoff）仍打算參加，而伊朗高級議員今透露，在以色列的襲擊後，與美國的第六輪會談將不會舉行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播