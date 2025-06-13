認知情以色列攻擊計畫 川普：有幾位伊朗領導不會再回來了

在以色列發動攻擊後，美國總統川普回應伊朗絕不能擁有核武，要伊朗回到談判桌，還酸「伊朗領導人中有幾位不會再回來了」。（路透）

2025/06/13 15:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列空軍於當地時間週四（12日）晚間對伊朗發動空襲，隨後展開多波攻擊，多名高級將領及核子專家遭炸死，空襲發生後，美國總統川普承認提前知道以色列的攻擊計畫，但是未參與其中。川普強調伊朗絕不能擁有核武，要伊朗回到談判桌，不過川普酸「伊朗領導人中有幾位不會再回來了」。

綜合外媒報導，在以色列空襲伊朗後不久，美國總統川普接受《福斯新聞》採訪，談及相關軍事行動時，川普承認事先知道以方計劃，但強調美軍並未參與此行動，針對伊朗核協議談判，川普表示：「伊朗絕不能擁有核彈，我們希望能重返談判桌前，讓我們拭目以待」，川普最後不忘酸：「不過伊朗領導人中有幾位不會再回來了」。

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對此，伊朗方面則痛批「以色列對伊朗的侵略行動不可能沒有經過美國的協調和許可」，誓言以色列和美國將對襲擊造成的影響和後果負責。

至於原定於15日在阿曼舉行的第六輪美伊會談，美方川普中東特使魏科夫（Steve Witkoff）仍打算參加，而伊朗高級議員今透露，在以色列的襲擊後，與美國的第六輪會談將不會舉行。

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