精準重擊伊朗！以色列高層曝：過去一年取得「突破性情報」

以色列今日空襲伊朗，摧毀核設施等多處軍事設施，也傳出擊斃多名伊朗高官以及核子科學家。（美聯社）

2025/06/13 13:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列今日空襲伊朗，摧毀核設施等多處軍事設施，也傳出擊斃多名伊朗高官以及核子科學家。一名以色列國防軍高層官員表示，以色列此次對伊朗的核設施、軍事目標以及高層軍事與核領域官員的打擊得以如此精準，原因在於以軍情報局在過去一年中取得了「突破性的情報」。

根據《以色列時報》報導，該官員指出，過去一年內，以色列空軍與情報局專門設立了數個單位，「專注於伊朗及籌備大規模打擊行動」。

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這位官員補充說，在以色列去年10月對伊朗進行打擊之後，「情報局進行了前所未有的集中努力，旨在對伊朗高級軍事官員與核科學家發動首波重擊」。

以色列空軍於當地時間週四（12日）對伊朗發動空襲，伊朗精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊」總部遭炸毀，司令薩拉米（Hossein Salami）身亡。以色列一名官員指出，伊朗武裝部隊總參謀長巴格瑞（Mohammad Bagheri）、其他高級官員及兩名高級核科學家已經陣亡的可能性非常高。

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