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    以色列鎖定核設施攻擊！傳伊朗多名軍方高層和2核子科學家已喪命

    以色列先前有電視台報導指伊朗武裝部隊總參謀長巴格瑞遭暗殺，不過遭伊朗官媒否認，並表示參謀長正坐鎮指揮中心。（法新社）

    以色列先前有電視台報導指伊朗武裝部隊總參謀長巴格瑞遭暗殺，不過遭伊朗官媒否認，並表示參謀長正坐鎮指揮中心。（法新社）

    2025/06/13 12:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列空軍於當地時間週四（12日）對伊朗發動空襲，伊朗精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊」總部遭炸毀，司令薩拉米（Hossein Salami）身亡。以色列一名國防官員指出，伊朗武裝部隊總參謀長巴格瑞（Mohammad Bagheri）、其他高級官員及兩名高級核科學家已經陣亡的可能性非常高。他透露，這些人都是這次攻擊的目標。

    綜合外媒報導，以色列一名國防官員指出，巴格瑞及其他高級官員，還有兩名資深核科學家陣亡的可能性非常高，「他們的死亡可能性正在增加」這名官員說。

    國防官員進一步表示，這些人都是以色列這次空襲的目標。

    伊朗高官則指出，以色列空襲德黑蘭周邊至少6個軍事基地、2個軍事指揮官住宅區和多棟住宅大樓，似乎是針對性的斬首行動。

    伊朗官方媒體也證實，核子科學家特赫蘭奇（Mohammad Mehdi Tehranchi）、阿巴西（Fereydoun Abbasi）於以色列的斬首行動中喪生；代表伊朗最高領袖主持核談判的夏卡尼（Ali Shamkhani）於住家遭空襲時重傷正在救治中。

    《路透》報導，伊朗國家媒體稍早證實，伊朗革命衛隊指揮官薩拉米在以色列的襲擊中喪生。

    以色列先前有電視台報導指伊朗武裝部隊總參謀長巴格瑞遭暗殺，不過遭伊朗官媒否認，並表示參謀長正坐鎮指揮中心。

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