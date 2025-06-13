伊朗數天內可製造「15枚核彈」以色列鎖定核設施等「數十個」軍事目標攻擊

中東情勢緊張，以色列於當地時間週四突襲伊朗，除了精準斬首也對核設施發動攻擊，有以軍官員稱空軍打擊伊朗境內包含核設施在內的「數十個」軍事目標，並稱伊朗有足夠的材料在幾天內製造15枚核彈。圖為位於納坦茲的核設施。（法新社）

2025/06/13 12:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中東情勢緊張，以色列於當地時間週四突襲伊朗，除了精準斬首也對核設施發動攻擊，有以軍官員稱空軍打擊伊朗境內包含核設施在內的「數十個」軍事目標，並稱伊朗有足夠的材料在幾天內製造15枚核彈。以色列軍方也發布聲明稱，以色列不會允許一個以摧毀以色列為目標的政權擁有大規模殺傷性武器。

以色列於當地時間週四（12日）對伊朗發動空襲，伊朗媒體指該國精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊」總部遭炸毀，之後也傳出革命衛隊司令侯賽因·薩拉米（Hossein Salami）身亡，此外還有1名革命衛隊高級官員也遭炸死。

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除了軍事高層外，目前也傳出伊朗有至少2名核子科學家也被炸死，伊朗國家電視台也指出，被炸死的是伊朗核計畫主要科學家阿巴斯（Fereydoon Abbasi-Davani） 和特黑蘭奇 （Mohammad Mehdi Tehranchi）。而包含伊朗的福爾多（Fordow）和納坦茲（Natanz）核設施也都是這波空襲的目標。

據《衛報》報導，針對這波空襲行動，以色列國防軍聲稱，伊朗擁有足夠製造數枚核彈的濃縮鈾，因此需要採取行動應對這項「迫在眉睫的威脅」。報導也提及，以色列多年來一直警告，不會允許伊朗製造核武。

報導引述一名以色列軍方官員表示，以色列對包含核設施在內的「數十個」軍事目標發動攻擊，並指伊朗擁有足夠材料在幾天內製造15枚核彈。

報導提到，國際原子能總署（IAEA）於12日也對伊朗發出20年來最強烈譴責，並稱伊朗持續將鈾濃縮至接近武器級水平，並且未能履行其不擴散核武的義務 。不過伊朗隨即宣布，將在國內建立第3個鈾濃縮設施，並將部分離心機換成更先進的離心機。

報導也指出，根據軍事記者法比安援引一名軍方官員的話聲稱，至今以色列已發動5波攻擊，其中包含數百次襲擊。而根據以色列國防軍先前表示，他們的攻擊目標包括伊朗的核設施、軍事設施，以及高級軍事和核子官員。

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