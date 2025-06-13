香港勞權組織CLB宣布解散 創辦人韓東方曾被北京視為噩夢

香港非政府勞工組織「中國勞工通訊」（CLB）6月12日宣布，因「資金短缺及負債問題」，該組織已無法維持運作，決定解散並啟動相關程序。（網路截圖）

2025/06/13 12:11

〔編譯盧永山／綜合報導〕2020年6月「港區國安法」施行後，所有關注中國的民間社會組織幾乎都離開了香港，關注中國內部工人權益的香港非政府勞工組織「中國勞工通訊」（CLB）仍堅守陣地，如今該組織也撐不住了。CLB週四（6月12日）宣布，因「資金短缺及負債問題」，該組織已無法維持運作，決定解散並啟動相關程序，即日起CLB的網站將停止更新內容，而其他社群媒體網頁也已經移除。

CLB是工運領袖韓東方1994年在香港創辦的非政府組織。根據官網簡介，組織成立的目的為致力支持並推動中國工人運動，促進中華全國總工會（中國唯一的全國性工會）履行其職責，鼓勵工人參與工會改革，使工會真正成為工人利益的代表者；而在國際層面，CLB提供有關中國工人的最新資訊，促進持久的國際團結。

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韓東方曾稱透過組織協助中國國內工人階層維權，幫助中國國內勞工非政府組織介入罷工和集體談判，不時在官網更新中國國內勞工的罷工情況。

《紐約時報》2024年11月11日報導，2020年6月底中國全國人大通過「港區國安法」，並取消了賦予香港半自治地位的保護措施，此後幾乎其他所有關注中國的民間社會組織都離開了香港，但堅信透明的力量的韓東方留了下來。

面對北京當局和港府的壓迫，韓東方的同行基本上已經投降，他卻仍在努力，並告訴CLB的同事，工作時要假定自己的一言一行都在當局的監視之下。韓東方說：「我敢肯定，中國國安部門把這個組織的記錄翻來覆去翻了50遍，香港的國家安全警察也是。」

現年62歲的韓東方出生於北京，1989年4月加入學生發動的天安門爭民主運動，並在天安門廣場上開始組織一個名為「北京工人自治聯合會」的非官方工會，同時擔任領導人。天安門大屠殺發生後，韓東方成為中國頭號通緝對象，被逮捕後不經審判而遭到22個月的監禁，他成立的工會很快被北京當局宣布為非法，從此再也沒有類似的工會被允許成立。

韓東方生性低調，但不容易被嚇倒，從那以後，他就全心追逐一個目標：賦予工人集體行動的權力。韓東方的狂熱使《紐約時報》1992年的一篇報導稱他為「中國政府最可怕的噩夢」，當年這篇報導發表的時候，他仍然能夠生活在中國，隔年他被驅逐出境，來到香港定居，並於1994年成立CLB，2011年架設網站。

《紐約時報》1992年的一篇報導曾稱「中國勞工通訊」（CLB）創辦人韓東方為「中國政府最可怕的噩夢」。（路透資料照）

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