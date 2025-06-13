印航空難近300死 母公司塔塔集團：每人賠償344萬

印度航空一架波音787-8夢幻客機起飛後不久就墜毀在住宅區，造成重大傷亡。圖為罹難者家屬在醫院外痛哭。（法新社）

2025/06/13 12:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空一架波音787-8夢幻客機12日發生空難，事後外界聚焦印航的營運疏失，波及2022年全資收購該航空公司的印度最大集團「塔塔集團」（Tata Group），塔塔集團隨後宣布，每名罹難者家屬將獲得1000萬盧比賠償金（約新台幣344萬元）。

綜合媒體報導，失事班機上載有230名乘客和12名機組員，起飛不久即墜毀在機場附近的住宅區，其中包括一所醫學院宿舍。印航表示，除1名被拋出機艙的乘客倖存外，機上241人都已罹難。消息人士則說，包含機上和地面的死者在內，至少265人罹難。

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塔塔集團總裁陳哲（Natarajan Chandrasekaran）表示，塔塔集團將負擔傷者醫療費用，並協助重建受損的BJ醫學院宿舍區。

塔塔信託基金會（Tata Trusts）總裁塔塔（Noel Tata）對這起事故表達深切哀悼。

「這起令人心碎的事件讓無數家庭陷入極大的悲痛，我們的心與所有失去摯愛的人同在。」

印度航空一架波音787-8夢幻客機起飛後不久就墜毀在住宅區，圖為客機尾翼卡在一棟建築物上。（路透）

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