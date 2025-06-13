為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印航空難近300死 母公司塔塔集團：每人賠償344萬

    印度航空一架波音787-8夢幻客機起飛後不久就墜毀在住宅區，造成重大傷亡。圖為罹難者家屬在醫院外痛哭。（法新社）

    印度航空一架波音787-8夢幻客機起飛後不久就墜毀在住宅區，造成重大傷亡。圖為罹難者家屬在醫院外痛哭。（法新社）

    2025/06/13 12:19

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空一架波音787-8夢幻客機12日發生空難，事後外界聚焦印航的營運疏失，波及2022年全資收購該航空公司的印度最大集團「塔塔集團」（Tata Group），塔塔集團隨後宣布，每名罹難者家屬將獲得1000萬盧比賠償金（約新台幣344萬元）。

    綜合媒體報導，失事班機上載有230名乘客和12名機組員，起飛不久即墜毀在機場附近的住宅區，其中包括一所醫學院宿舍。印航表示，除1名被拋出機艙的乘客倖存外，機上241人都已罹難。消息人士則說，包含機上和地面的死者在內，至少265人罹難。

    塔塔集團總裁陳哲（Natarajan Chandrasekaran）表示，塔塔集團將負擔傷者醫療費用，並協助重建受損的BJ醫學院宿舍區。

    塔塔信託基金會（Tata Trusts）總裁塔塔（Noel Tata）對這起事故表達深切哀悼。

    「這起令人心碎的事件讓無數家庭陷入極大的悲痛，我們的心與所有失去摯愛的人同在。」

    印度航空一架波音787-8夢幻客機起飛後不久就墜毀在住宅區，圖為客機尾翼卡在一棟建築物上。（路透）

    印度航空一架波音787-8夢幻客機起飛後不久就墜毀在住宅區，圖為客機尾翼卡在一棟建築物上。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播