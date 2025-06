美加州參議員質問國土安全部長遭強行驅離 共和黨人反應激烈

加州民主黨聯邦參議員巴迪亞週四在國土安全部舉辦的記者會上,向國土安全部部長諾姆提出質疑後,遭多名FBI人員強制驅離。(路透社)

2025/06/13 12:14

〔編譯謝宜哲/綜合報導〕美國加州民主黨聯邦參議員巴迪亞(Alex Padilla)週四在國土安全部舉辦的記者會上,向國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)提出質疑後,遭多名FBI人員強制驅離。對此共和黨議員反應激烈,有人甚至說這不是自己所認識的美國。

根據《AXIOS》報導,阿拉斯加州共和黨參議員穆爾科斯基(Lisa Murkowski)表示,這事件在各個層面都令人震驚,這不是她所認識的美國。

緬因州共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)指出,她不知道之前發生了什麼,但巴迪亞看起來被粗暴對待和強行帶走,很難想像這種行為有正當理由。

懷俄明州參議院共和黨黨鞭(Whip)巴拉索(John Barrasso)聲稱,他沒有看過相關影片,並批評巴迪亞缺席在華盛頓特區的參議院投票。黨鞭負責保證該黨議員執行黨的方針政策,維護黨的紀律和利益。

南卡羅來納州共和黨參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)向記者說「他(巴迪亞)有造成干擾嗎?」並補充「他得到了他想要的。」(He got what he wanted)

巴迪亞12日在國土安全部長諾姆(Kristi Noem)舉行的記者會上插話提問後,被FBI人員強行驅離現場。國土安全部隨後發表聲明,稱巴迪亞選擇不尊重政治的表演,在未表明身份、未佩戴參議院安全徽章的情況下,打斷了直播記者會並衝向諾姆。

該聲明強調,FBI認為巴迪亞是一名襲擊者並採取適當行動。

