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    美加州參議員質問國土安全部長遭強行驅離 共和黨人反應激烈

    加州民主黨聯邦參議員巴迪亞週四在國土安全部舉辦的記者會上，向國土安全部部長諾姆提出質疑後，遭多名FBI人員強制驅離。（路透社）

    加州民主黨聯邦參議員巴迪亞週四在國土安全部舉辦的記者會上，向國土安全部部長諾姆提出質疑後，遭多名FBI人員強制驅離。（路透社）

    2025/06/13 12:14

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國加州民主黨聯邦參議員巴迪亞（Alex Padilla）週四在國土安全部舉辦的記者會上，向國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）提出質疑後，遭多名FBI人員強制驅離。對此共和黨議員反應激烈，有人甚至說這不是自己所認識的美國。

    根據《AXIOS》報導，阿拉斯加州共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）表示，這事件在各個層面都令人震驚，這不是她所認識的美國。

    緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）指出，她不知道之前發生了什麼，但巴迪亞看起來被粗暴對待和強行帶走，很難想像這種行為有正當理由。

    懷俄明州參議院共和黨黨鞭（Whip）巴拉索（John Barrasso）聲稱，他沒有看過相關影片，並批評巴迪亞缺席在華盛頓特區的參議院投票。黨鞭負責保證該黨議員執行黨的方針政策，維護黨的紀律和利益。

    南卡羅來納州共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）向記者說「他（巴迪亞）有造成干擾嗎？」並補充「他得到了他想要的。」（He got what he wanted）

    巴迪亞12日在國土安全部長諾姆（Kristi Noem）舉行的記者會上插話提問後，被FBI人員強行驅離現場。國土安全部隨後發表聲明，稱巴迪亞選擇不尊重政治的表演，在未表明身份、未佩戴參議院安全徽章的情況下，打斷了直播記者會並衝向諾姆。

    該聲明強調，FBI認為巴迪亞是一名襲擊者並採取適當行動。

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