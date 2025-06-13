型男機長早警告千萬不要搭印航 自嘆命是撿回來的

前飛行員網紅「型男機長瘋狂詹姆士」12日開直播分析印度航空失事原因。（擷取自「型男機長瘋狂詹姆士」YouTube畫面）

2025/06/13 12:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空一架波音787-8夢幻客機12日失事，造成241人罹難，知名網紅「型男機長瘋狂詹姆士」以親身飛過印度航線經驗指出，「早說過印度航空不靠譜」，勸告網友「印度航空的飛機千萬不要搭」。

綜合媒體報導，印度航空這架編號AI 171航班原定飛往英國倫敦，機上有包括2名機師在內12名機組人員。印航表示，230名乘客包含169名印度人、53名英國人、1名加拿大人，以及7名葡萄牙人。機師擁有8200小時飛行經驗，副機師擁有1100小時飛行經驗。

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詹姆士當晚在YouTube直播分析稱，此次印航失事起因，並非飛機為省油採低段速的機翼問題，分析事故影片發現，起落架在失事時仍是放下的狀態，顯示高度仍在200呎以下，推測有可能是「雙發動機失效導致喪失動力」才釀成墜毀。

擁有波音787機型飛行執照的詹姆士推測，這回失事原因若不是人為，也是因人為所造成的機械因素。他以自己曾待過印度，也飛過印度的非主航線經驗表示，飛機維護這關的人為疏失恐是釀成這起失事的主因。

詹姆士說，過去在印度非主航線執飛時，因為印度很多地方的無線電沒更新，雷達未全面覆蓋到安全範圍，因此曾出現無線電叫不到人的情形。

他透露，過去在印度執飛的故事很多，自己的命是撿回來的。「過去多少次警告大家：不要搭印度航空！現在一語成讖！」

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